Andrea Donaera incontra il pubblico e presenta il suo romanzo presso l'Istituto penitenziario di Fossano

Nella programmazione del Salone Off, il sempre più intenso elenco di eventi correlati al Salone internazionale del Libro di Torino che si svolgono al di fuori, parallelamente o ad integrazione di esso, spicca l'iniziativa "Voltapagina", che compie quest'anno quindici anni di vita - nacque infatti nel 2007 - con una interruzione dovuta però alla pandemia.



"Voltapagina" porta gli autori e la letteratura italiana all'interno delle Case di Reclusione, creando un ponte tra gli ospiti delle stesse ed il pubblico che dall'esterno può partecipare agli eventi programmati.



Si tratta di un progetto di impegno sociale, organizzato in collaborazione con il Ministero della Giustizia, di fatto alla sua tredicesima edizione, cresciuto negli anni per apprezzamento e partecipazione di scrittori, strutture aderenti e presenza di pubblico esterno.



In questi giorni gli ospiti dei centri di detenzione hanno modo di essere volontariamente guidati nella lettura dei libri attraverso la rete di educatori e operatori preposti.



Il momento di incontro con l'autore diventa una occasione di discussione e dialogo sui temi dell'opera e sulla esperienza della scrittura.



Istituti penali di tutte le provincie piemontesi hanno partecipato alle varie edizioni.



Tra questi la Casa di reclusione di Fossano, che anche in questo 2022 ha deciso di aprire le porte alla letteratura e al pubblico esterno, ospitando lo scrittore Andrea Donaera con il suo recente romanzo "Lei che non tocca mai terra".



L'appuntamento è per venerdì 20 maggio alle ore 16 quando Donaera dialogherà con il direttore di Targato Cn, la giornalista Barbara Pasqua.



Chi vuole partecipare dall'esterno dovrà esser in possesso di green pass e dare l'adesione, allegando copie del documento di identità, ai seguenti contatti: educatori.cr.fossano@giustizia.it, info@librerialenuvole.it, 0172635791 (chiedere dell'ufficio educatori)