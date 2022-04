Auguri a Nicola e Cosima, oggi sposi a Londra!

Oggi, sabato 30 aprile, giorno di festa per la famiglia di More News: a Londra, presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria - nota ai londinesi come The Brompton Oratory - sono convolati a nozze Cosima Stitzl e Nicola Gambaro, laureato in Scienze della Terra all'Università di Durham e in Tecnologie Ambientali all'Imperial College London, presso il quale è attualmente dottorando.

Congratulazioni ai novelli sposi (e alla mamma dello sposo, la nostra direttrice Barbara Pasqua): da tutta la redazione i più sentiti auguri per una felice vita insieme!