Bra, Riccardo Testa entra nell’Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea 2022

Dalle prime esperienze artistiche come autodidatta, alle più blasonate rassegne nazionali, fino all’Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea.



È l’ultima grande soddisfazione per il pittore braidese Riccardo Testa, passato anche al Caffè Letterario di Bra con la Mostra d’arte collettiva per la pace, allestita fino ad oggi, sabato 30 aprile, ai Salesiani.



“Artisti 2022. Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea” è lo strabiliante volume sontuosamente arricchito di grandi immagini a colori e testi storici e critici su tutto quel che c’è da sapere sugli artisti e le artiste contemporanei: un repertorio di informazioni, utili per il collezionista, l’amatore, lo studioso e gli operatori di settore, funzionale altresì per musei pubblici, gallerie e case d’asta (Cit. Emanuele Beluffi - Cultura identità).



In questo opus magnum sono state censite anche le sue opere con tanto di quotazioni, valutazioni di mercato e critiche. Il tomo sarà disponibile nei punti vendita Mondadori su tutto il territorio italiano, oltre che online sul sito Mondadori Store.



A dare la bella notizia è stato lo stesso artista con un post su Facebook in cui si dice onorato e ringrazia i curatori ed Emanuele Beluffi per la preziosa critica. In primo piano il Premio Artisti ‘22, assegnato a Riccardo Testa per la rilevanza tecnico stilistica. Che dire, complimenti!