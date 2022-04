TerzoGarage: nella quinta puntata protagonista la Tesla Model Y, un Suv elettrico con oltre 500 km di autonomia

TerzoGarage è la rubrica dedicata agli appassionati di motori in onda sul nostro quotidiano online ogni sabato alle ore 12.45. In ogni puntata, Alberto Prieri (giornalista, videomaker e creatore dell’omonimo canale su YouTube) illustrerà le caratteristiche di un’auto, andando a scoprire come si comporta su strada e quali siano le sue peculiarità.

Protagonista della quinta puntata della rubrica condotta da Alberto Prieri è la Tesla Model Y, un Suv elettrico con oltre 500 km di autonomia.

Tesla non è rimasta indifferente all'andamento del mercato, che richiede sempre più suv. Ecco allora la Model Y, alta 16,7 cm da terra e con volumi più ampi. L'assetto resta piuttosto rigido così, insieme alle due tonnellate di peso e al baricentro bassissimo, l'auto risulta molto stabile. Grandi gli spazi interni e molto comodo il posto guida. Essenziali gli interni, dove praticamente tutte le impostazioni vanno settate attraverso il grande touch screen centrale da 15 pollici, al quale ci si abitua presto. I due motori assicurano la trazione integrale con 530 Nm di coppia subito disponibile, tanto che lo scatto 0-100 viene completato il 5 secondi. La batteria da 75 kWh offre un'autonomia dichiarata di 533 km per questa Long Range.

Ogni settimana, TerzoGarage proporrà prove e anteprime di nuovi modelli ogni settimana in collaborazione con le concessionarie auto del territorio.

