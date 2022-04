I giovani del Rotarac Monviso a scuola di leader

Il Rotarac Monviso ha partecipato il mese scorso a Firenze al R.Y.L.A. Rotary Young Leadership Award, esperienza formativa per giovani dai 22 ai 32 anni sul tema quest’anno del “Guardare al presente per costruire il futuro”.

Vi hanno partecipato giovani provenienti da tutta Italia che hanno avuto la possibilità di confrontarsi anche con importanti protagonisti della scena pubblica, politica e imprenditoriale.

A rappresentare il distretto Rotary 2032 è stato Luca Madala, presidente del Rotaract Monviso, che durante la conviviale di Pasqua del Rotary Saluzzo ha relazionato i soci sull’importanza del programma.

“È stato un onore e un privilegio prender parte ad un programma di così alto livello, che non solo ci ha fornito importanti strumenti sul tema della leadership, sulla figura di un buon leader, del superamento di momenti di crisi, mettendoci in contatto con realtà e personalità che difficilmente avremmo avuto modo di avvicinare, ma ci ha anche permesso di intessere nuove e significative relazioni.

Una esperienza che rende centrale anche il concetto di far rete e cerca di motivare i giovani a partecipare a questi progetti che peraltro sono aperti anche all’esterno. Desidero per questo ringraziare il nostro Distretto 2032 e tutti coloro che hanno reso possibile il Ryla Nazionale 2022”.

Madala e i giovani Rotarac hanno avuto modo di confrontarsi a tu per tu con protagonisti del panorama pubblico, culturale e istituzionale tra cui Patrizia Asproni presidente della Fondazione Museo Marino Marini, Nicola Salvioli autore del David di Michelangelo esposto all’Expo Dubai, Antonella Mansi industriale e già presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l’astronauta Roberto Vittori.

Il seminario conclusivo ha inoltre visto come protagonista il direttore di Polimoda Giornetti, l’archistar Marco Casamonti e il presentatore Carlo Conti, invitato speciale e premiato con l’onorificenza rotariana “Paul Harris”.

I giovani del Rotarac Monviso, attualmente una quindicina (dai 18 ai 30 anni) sono impegnati in alcuni service nel territorio. Tra questi l’attività di orientamento universitario nelle Superiori che verrà riproposta a breve e il progetto nella raccolta fondi l’acquisto di parrucche per pazienti oncologici.

Il Rotaract del Saluzzese è tra i volontari in campo per la colletta alimentare oltre al banco farmaceutico e in questo momento in aiuto alla popolazione dell’Ucraina, attraverso il fondo di solidarietà attivato dalla rete Rotary e Rotarac.