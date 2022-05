Al cimitero di Borgo la commemorazione dei tredici partigiani fucilati [FOTO]

Grande partecipazione questa mattina, domenica 1° maggio, al cimitero di Borgo San Dalmazzo, per la commemorazione dei tredici partigiani fucilati il 2 maggio 1944. L'evento era organizzato dall'Anpi di Borgo e Valli in collaborazione con il Comune.

Come riportano i documenti storici “la sera del 2 maggio 1944 un reparto tedesco verso le ore 21, invade il caffè della piazza di Borgo San Dalmazzo. Gli uomini sono stanchi, eccitati ed inquieti. Bevono alquanto; pare vogliano dimenticare in fretta. Ad un tratto o per gli effetti del vino o per un ultimo atto di volontario allontanamento di un incubo, salta fuori da una tasca un foglio. E' il "ruolino di fucilazione", documento tremendo nella sua schematica, precisa nudità disumana; con un tratto, uno spuntare a matita, si cancella, nell'odio, nel dolore e nel sangue, una vita umana, ripetutamente. Dietro il cimitero di Borgo San Dalmazzo in una lentissima procedura, di una crudeltà pari soltanto alla più demoniaca delle torture, in due ore, dalle 16 alle 20, sono caduti sotto il piombo tedesco, nell'ordine: Lerda Giuseppe, Ferrero Vittorio, Longo Galliano, Giordano Lorenzo, Tuninetti Giovanni, Cavallera Tomaso, Bobbio Armando, Boschiero Riccardo, Paparella Domenico, Donadio Pietro, Quaranta Michele, Gozzo Prospero, Berno Erpidio”

I tredici partigiani furono assistiti da Don Raimondo Viale “Giusto tra le Nazioni”: li confessò uno ad uno e stette vicino a loro fino all'ultimo. A lui vennero consegnati dei biglietti per le famiglie in cui salutavano per l'ultima volta i loro cari e scrivevano di volersi sacrificare per l'Italia.

A presentare la commemorazione la presidente dell'Anpo Borgo e Valli Maddalena Forneris insieme al vicesindaco Beppe Bernardi. Sotto il cippo partigiano la bandiera della pace e tredici garofani rossi.

“Non è così banale essersi schierati – ha dichiarato Bernardi -. Questi eventi vanno ricordati, soprattutto oggi che siamo in guerra e che la diplomazia non esiste più. Oggi è anche il 1° maggio, la Festa dei Lavoratori. Vorrei quindi anche ricordare chi è morto sul lavoro e augurarmi che le morti sul lavoro diminuiscano”.

Dopo un minuto di raccoglimento per i morti della Resistenza, della guerra in Ucraina e sul lavoro, la presidente Anpi Maddalena Forneris ha regalato al vicesindaco il libro “Impressioni” con le foto di Michele Siciliano: “Dare questo libro a Beppe vuol dire darlo a tutta la città. Ci sono gli scatti dei quadri di Adriana Filippi . A tutti i candidati presenti tra il pubblico, io ricordo che oggi possiamo andare a votare grazie alla Costituzione e che la nostra Costituzione è garanzia di libertà”.

La cerimonia si è chiusa con la lettura della poesia di Gianni Rodari “La madre del partigiano”.





Sulla neve bianca bianca



c'è una macchia color vermiglio;

è il sangue, il sangue di mio figlio,

morto per la libertà.

Quando il sole la neve scioglie

un fiore rosso vedi spuntare:

o tu che passi, non lo strappare,

è il fiore della libertà.

Quando scesero i partigiani

a liberare le nostre case,

sui monti azzurri mio figlio rimase

a far la guardia alla libertà.