Al Sacrario di San Maurizio di Cervasca si è chiuso il primo pellegrinaggio nazionale solenne degli alpini

Penne nere in festa oggi, domenica 1° maggio, al Sacrario di San Maurizio di Cervasca. È stato il giorno clou del primo pellegrinaggio nazionale solenne con la presenza del Labaro dell’Associazione.

Un pellegrinaggio iniziato giovedì 28 aprile con un itinerario sui sentieri sterrati della Valle Stura, con partenza da Pietraporzio,e arrivo a Vinadio. Venerdì 29 aprile a piedi dal monumento degli alpini a Vinadio con destinazione Demonte, e ancora sabato 30 aprile il cammino da Demonte alla Borgata Paraloup di Rittana. Questa mattina, domenica 1° maggio, si sono ritrovati tutti al Sacrario di San Maurizio di Cervasca: chi dalla frazione Paraloup e chi dalla Caserma Cesare Battisti di Cuneo lungo il percorso del Parco fluviale Gesso e Stura.

Dopo le cerimonie di onore ai Gonfaloni decorati di Medaglia d’Oro, al Vessillo Sezionale e al Labaro Nazionale, i saluti delle autorità e la donazione alla Sezione ANA di Cuneo di un’icona raffigurante la Madonna del Don. A seguire la Santa Messa officiata dal Cappellano Militare Gen. B. Don Mauro Capello e per chiudere il rancio alpino presso la tensostruttura allestita nell’area artigianale di Vignolo.

Il Santuario di Cervasca, divenuto negli anni punto di riferimento per i Reduci e per i familiari dei tanti giovani caduti e dispersi nella tragica ritirata di Russia, fu consacrato alla Madonna degli Alpini e a San Maurizio il 10 dicembre 1961, anno dei festeggiamenti del Centenario dell’Unità d’Italia, dall’allora vescovo di Cuneo monsignor Guido Tonetti, in ricordo degli oltre 15mila caduti della Divisione Alpina Cuneense nella Seconda Guerra Mondiale.