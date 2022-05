Il Comune di Mondovì entra in Egea, approvato in Consiglio l'acquisto di un pacchetto di 15 azioni

Il Comune di Mondovì entra in Egea mediante l’acquisto di 15 azioni del valore nominale di 35 euro e del controvalore unitario di 150 euro a fronte del versamento di un prezzo complessivo di acquisto pari a 2.250 euro.

L'annuncio era stato dato già nelle scorse settimane, con apposito avviso sul sito del municipio. Ora, con l'approvazione della delibera del consiglio di mercoledì 27 aprile e la relativa variazione di bilancio, sarà effettivo.

La multiutility da diversi anni opera in città e, di recente, attraverso ARDEA, ha ottenuto la gestione dell'illuminazione pubblica per i prossimi 21 anni, ma si occuperà anche dell'installazione dei display luminosi per i semafori antismog.

Sulle motivazioni, come aveva già sottolineato in occasione del precedente consiglio, il sindaco Paolo Adriano ha ribadito: "L'obiettivo è fare rete con il territorio. Per essere competitivi bisogna entrare in gioco, come hanno fatto molti altri comuni che fanno parte di Egea, società pubblico-privata, che eroga servizi in maniera soddisfacente e lo stiamo vedendo a Mondovì. Inoltre consente agli enti di beneficiare di diversi servizi. Far rete significa farlo con tutti comuni limitrofi, ed è quello che abbiamo cercato di fare, a differenza di chi dice il contrario. Inoltre, non di minore importanza, ad Egea è stata affidata la gestione dell'illuminazione pubblica monregalese, attraverso il pagamento di un canone e questo ci ha permesso di essere al riparo dai rincari energetici".

In consiglio sul tema è intervenuto il consigliere di minoranza Paolo Magnino, che si era mostrato scettico sulla scelta già nelle scorse settimane.

"In questi giorni ho approfondito, capisco il ragionamento illustrato dal sindaco - ha detto Magnino - ma vorrei solo capire se dietro questa delibera c'è un 'non detto', dei discorsi che possono riguardare il futuro della città. Egea offre tanti servizi, è una multiutility a tutti gli effetti, quindi chiedo, in maniera esplicita, se questa partecipazione è propedeutica ad altre iniziative".

"Non c'è nulla da aggiungere. Non c'è nessun 'non detto' " - ha replicato il sindaco - "Siamo un'amministrazione in scadenza, entriamo in questa rete con altri Comuni, lasciando la scelta del proseguo a chi verrà dopo. L'azienda è sempre stata propositiva per risolvere difficoltà che si sono presentate e questo non è da poco. Non ci sono altri motivi. Non si può pensare di andare avanti da soli sul territorio".

"Confermo, ciò che è stato detto dal sindaco" - è intervenuto il consigliere Ganzinelli, - "Abbiamo visto con l'illuminazione pubblica piena dispobinilita di Ardea, a essere propositiva anche nel farsi carico di compiti, al di là di quelli operativi previsti. Un comportamento collaborativo come questo non è scontato ed è molto importante".