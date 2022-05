“Pace, lavoro, dignità”: il corteo del Primo Maggio a Cuneo [FOTO E VIDEO]

Partiti da piazza Galimberti per arrivare al parco della Resistenza, luogo simbolo di Cuneo. Un lungo serpentone di bandiere per chiedere “pace, lavoro e dignità” e “basta morti sul lavoro”.

In testa al corteo i tre segretari generali provinciali, Davide Masera per Cgil, Enrico Solavagione della Cisl e Armando Degna della Uil.

Nel corteo Federico Borgna con la fascia della Provincia, rappresentanti della politica locale e l’onorevole Chiara Gribaudo per il Pd.

Al parco della Resistenza il corteo viene accolto dalla canzone “People have the power” di Patti Smith.

Il primo a prendere la parola è il presidente della Provincia Federico Borgna: “Bello viveRe il primo maggio in presenza e così numerosi. È una gioia in un momento difficile. Sono contento che si sia unita la rivendicazione alla sicurezza del posto di lavoro e sul lavoro assieme alla richiesta di pace. A chi è in guerra vada il nostro pensiero di pace: viva il primo maggio, viva la pace e viva la sicurezza sul lavoro”.

Poi l’intervento di Dagna (Uil): “Pace. Noi siamo per la pace! Questo è ciò che i sindacati vogliono. Senza pace non può esserci dignità e crescita. Da Assisi a Cuneo diciamo che deve cessare la guerra in Ucraina e ovunque. Ci dicono che non ci sono soldi per la scuola, per la sicurezza, per la sanità. Ma ci sono i soldi per costruire armi e distruggere le persone. Chiediamo più dignità per i lavoratori e meno precarietà”.

Solavagione (Cisl): “Basta morti sul lavoro e basta guerra. Bisogna ridare pieno ruolo alle diplomazie, senza confondere chi aggredisce e chi è aggredito. Stiamo sostenendo la Croce Rossa Italiana per i profughi, perché non ci sia alcun dubbio su da quale parte stiamo”.

Solavagione parla anche di inflazione e della crisi economica: “Basta con i professionisti del No. Questo ha fatto sì che per il 40% dipendiamo dalla Russia. Chiediamo immediatamente di aprire un ombrello di protezione contro l’impennata dei prezzi. Sì rischia di produrre desertificazione sociale e produttiva. Cgil Cisl e Uil chiedono al Governo di fare molto di più”.

Davide Masera (Cgil): “Siamo ancora qui a parlare di morti. 31 in provincia di Cuneo, 39 a Torino con quattro volte il numero degli addetti. È una strage in questa provincia. Un problema politico. Mancano infrastrutture, sono state chiuse le corse dei treni per gli operai, le strade sono in stato pietoso. E si muore anche andando al lavoro. Questo non deve succedere, siamo nella stessa situazione di 50 anni fa. È sempre più messo in discussione il diritto al lavoro. Non siamo più disponibili ad accettarlo, ad accettare la precarietà e lo svilimento del lavoro”.