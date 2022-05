Ucraina, il messaggio di Ivan Vavassori: "Pronto ad andare fino in fondo"

Torna a comunicare su Instagram Ivan Vavassori. L'ex portiere di Pro Patria, Legnano e Bra, dopo essere stato ferito e ricoverato, sembra pronto a tornare in azione.

Pubblica infatti una storia in spagnolo e alcuni video militari. Dice: "Ho lasciato molte cose a metà nella mia vita. È tempo per me di andare fino in fondo in qualcosa. La mia decisione non piacerà a molta gente, ma è la migliore per me. Resto con la coscienza pulita di aver fatto tutto il possibile...".

E aggiunge: "Grazie per i vostri consigli e le parole di aiuto, mi hanno aiutato molto mentre mi rimettevo. Ora sto bene, con alcuni dolori ma di nuovo in forze e pronto per tutto. Dio è al mio fianco e si occuperà di me in tutto".