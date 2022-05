Bimbo di 9 anni si allontana in bici: scattano le ricerche a Peveragno, lo ritrovano a Pogliola

Attimi di panico questa sera, domenica 1° maggio, a Peveragno dove un bimbo di 9 anni si è allontanato in bici facendo perdere le sue tracce.

Immediatamente è scattata la ricerca in paese in zona via Madonna dei Boschi. Il sindaco Paolo Renaudi, allertato dai vigili del fuoco che non trovavano il piccolo, ha organizzato una squadra di ricerca con i volontari di protezione civile, gli Aib e numerosi cittadini. Presenti anche i carabinieri e l'Unità di comando locale dei vigili del fuoco di Cuneo con i volontari di Morozzo. Ha partecipato alla ricerca anche un folto gruppo di motociclisti del motoraduno in corso a Peveragno.

L'allarme è scattato intorno alle 19. Il bambino è stato trovato sano e salvo a Pogliola da due signori che stavano passeggiando e l'hanno notato. Era solo e sembrava disorientato. L'hanno avvicinato e gli hanno chiesto se avesse bisogno. Fortunatamente il piccolo è riuscito a dare i contatti della famiglia.

Il bimbo, che sta bene, ha parlato con la mamma e sta tornando a casa accompagnato dai vigili del fuoco.