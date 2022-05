Per Fratelli d'Italia lo slogan per la giornata odierna è "Non è festa senza lavoro"

Nei giorni scorsi, anche in vista della Conferenza Nazionale del Partito che si svolge a Milano, si è riunito il Dipartimento piemontese di Fdi dedicato ai temi del lavoro e delle crisi aziendali alla presenza di Elena Chiorino, Assessore al Lavoro della Regione Piemonte.



Dopo l’introduzione affidata al responsabile regionale del dipartimento, Roberto Russo, che ha anche portato i saluti della Responsabile Nazionale del Dipartimento, Elena Donazzan, vi è stata un’ampia ed esaustiva relazione dell’assessore Chiorino nella quale sono stati elencati i principali provvedimenti attuati e gli obiettivi futuri di Fratelli d’Italia in Regione.

In sintesi ecco i principali temi elencati:

-Reddito di cittadinanza, si supporta chi cerca seriamente un impiego e si limitano gli spazi di chi lavora in nero.

-Cantieri di lavoro over 58 per accompagnare alla pensione chi ha perso il lavoro.

-Accompagnamento al ricambio generazionale nelle imprese per tutelare e difendere chi produce e il Know how che ci rende orgogliosi nel mondo.

-Fondo salva imprese per difendere la nostra industria da fondi predatori e da infiltrazioni criminali.

-Ampliamento degli orari degli asili nido comunali mantenendo invariate le rette per supportare la famiglia e contrastare la denatalità.

-Stanziamento di 40 milioni di euro per favorire l’accesso al mondo del lavoro alle persone disabili con un percorso che partirà dalla terza superiore sino all’inserimento lavorativo.

-Academy per incrociare la domanda e l’offerta di lavoro sui territori in base alla richiesta delle aziende.



Successivamente si è svolto un dibattito tra i vari rappresentanti del dipartimento suddivisi per province, in cui, oltre a sottolineare gli importanti risultati raggiunti grazie all’ impegno e al lavoro dell’assessore Chiorino, sono state fatte proposte sui temi di competenza al fine di rendere ancora più incisiva l’azione della Regione in un periodo così difficile e delicato.



Nel chiudere l’incontro, Roberto Russo ha chiesto ai vari delegati territoriali di coinvolgere nei lavori del dipartimento altri “tecnici” del settore, in grado di apportare punti di vista e consigli pratici da elaborare e trasmettere poi ai vari esponenti del Partito piemontese eletti nelle Istituzioni.

Infine, ci si è dati appuntamento a prossimi incontri da organizzare preferibilmente nei capoluoghi di provincia che andranno al voto il prossimo giugno.