Sismia Selvaggia Spertino, consigliere comunale a Trinità, dopo l'esperienza in Azione aderisce a Fratelli d’Italia

Un nuovo ingresso in Fratelli d’Italia, che arricchisce ulteriormente la sua squadra sul territorio del Cuneese. La Federazione provinciale annuncia infatti l’adesione al gruppo da parte di Sismia Selvaggia Spertino.

Sismia, 36 anni, trinitese, nonostante la giovane età conta già di una notevole esperienza nella politica locale: è infatti impegnata dal 2014 nell’Amministrazione comunale di Trinità, il suo paese, prima come consigliere comunale, poi come vicesindaco, e dal 2019 come capogruppo diminoranza.

È stata anche candidata alle elezioni provinciali con “Granda in Azione”, poi ha deciso di voltare pagina scegliendo FDI.

"Sono da sempre impegnata con passione nell’amministrazione pubblica – dice Sismia Spertino –, ora aderisco con grande piacere a Fratelli d’Italia, dove sono convinta che il mio pensiero politico troverà la sua casa. FDI è un gruppo giovane e dinamico, conto di poter dare il mio contributo di entusiasmo. Un grazie particolare al capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni, al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, William Casoni, all’on. Monica Ciaburro, al responsabile per gli Enti locali Rocco Pulitanò, al presidente del Circolo di Mondovì e del Monregalese Claudio Sarotto".

"L’ingresso di Sismia Spertino nella squadra di Fratelli d’Italia – commenta William Casoni, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – è un ulteriore segnale di come la proposta politica del nostro partito in questo momento attragga tanti amministratori comunali del territorio. Questo perché rappresentiamo la forza politica che più è vicina ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, per cui gli amministratori stessi sono prima interfaccia. L’adesione di amministratori comunali che abbinano freschezza ad esperienza rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio, ed una testimonianza che operiamo nella giusta direzione".



