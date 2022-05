Screening cardiologico gratuito a 301 cuneesi grazie alla campagna “Banca del cuore”

Con una media di dieci persone all'ora, sono stati eseguiti ben 301 screening cardiologici completi e gratuiti alla tre giorni di “Truck Tour Banca del Cuore 2022”, la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare che è partita proprio da Cuneo.

Il Jumbo Truck ha fatto tappa in piazza Galimberti da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio e ha attirato ogni giorno lunghe code di cuneesi.

All’interno del truck, appositamente allestito, i cittadini hanno potuto effettuare in sicurezza un controllo gratuito per la valutazione dello stato di salute del proprio cuore comprensivo di esame elettrocardiografico (Ecg); screening aritmico; controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico; rilascio della card BanncomHeart attiva, grazie alla quale il cittadino avrà sempre a disposizione lo storico sanitario e l’Ecg relativi al proprio cuore in modo semplice e intuitivo grazie alla password e credenziali personali.

Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato dal prof. Michele Gulizia e coordinato dalla Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck è stata consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno in tal modo custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e/o dall'estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Il prof. Michele Gulizia - Presidente della Fondazione per il Tuo cuore e ideatore del Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore - ha spiegato: “La Campagna di Prevenzione “Truck Tour Banca del Cuore 2022” ci consente di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nelle piazze delle principali città, ove attivamente, dal 2016, svolgiamo questo importante screening gratuito di prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese, che fino a oggi grazie a questa diffusione capillare, ci ha permesso di distribuire oltre 50.600 BancomHeart ad altrettanti cittadini e di salvare molte vite.”

Un progetto sostenuto dal dipartimento di Cardiologia dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo diretto da Roberta Rossini: “Il progetto Banca del Cuore rappresenta un modo innovativo per conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente l’insorgenza di un infarto al cuore o di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco”.

Oggi, domenica 1° maggio, all'ultimo giorno di screening era presente anche il cardiologo Giuseppe Musumeci, per tre anni primario di Cardiologia al Santa Croce e Carle di Cuneo, ed ora direttore della cardiologia dell’ospedale Mauriziano di Torino.

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2022 è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore e gode di un parziale contributo non condizionante da parte di Astrazeneca e di Amarin.



La Campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2022.

Qui il sito web dell'iniziativa con le tappe previste: www.bancadelcuore.it.