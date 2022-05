Ultimo giorno a Cuneo per il Truck Tour Banca del Cuore 2022

Oggi, domenica 1° maggio, è l'ultimo giorno dell'iniziativa “Truck Tour Banca del Cuore 2022”, la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare.

Lunghe code anche oggi di fronte al Jumbo Truck appositamente allestito in poiazza Galimberti per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito.



All’interno del truck, appositamente allestito, i cittadini potranno effettuare in sicurezza un controllo gratuito per la valutazione dello stato di salute del proprio cuore comprensivo di esame elettrocardiografico (Ecg); screening aritmico; controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico; rilascio della card BanncomHeart attiva, grazie alla quale il cittadino avrà sempre a disposizione lo storico sanitario e l’Ecg relativi al proprio cuore in modo semplice e intuitivo grazie alla password e credenziali personali.

Per eseguire lo screening gratuito sarà possibile accedere al Jumbo Truck con mascherina FFP2 e green pass come da normativa ministeriale.

Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato dal prof. Michele Gulizia e coordinato dalla Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati verranno in tal modo custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e/o dall'estero alla “Banca del Cuore” per consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Il Truck attraverserà l’Italia e sosterà per tre giorni nelle più belle piazze per raggiungere i cittadini direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, oggi ancor più determinante dopo l’effetto aggravante che la recente pandemia ha avuto sotto diversi aspetti sul cuore degli italiani, con l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro Paese.

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2022 è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore e gode di un parziale contributo non condizionante da parte di Astrazeneca e di Amarin.



La Campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2022.

Qui il sito web dell'iniziativa con le tappe previste: www.bancadelcuore.it.