A Laura Cappon e a Gianluca Costantini il premio “Bella Ciao” 2022 per il loro libro “Patrick Zaki”

Il premio “Bella Ciao” 2022 promosso dall’omonima associazione andrà alla giornalista Laura Cappon e al disegnatore Gianluca Costantini per il loro libro “Patrick Zaki. Una storia egiziana”, un’opera di graphic journalism che fa luce su una vicenda che ha destato grande attenzione a livello internazionale.

La cerimonia della consegna da parte dell’associazione presieduta da Roberto Pignatta è in programma domani lunedì 2 maggio, alle 21, nella sala tematica de il Quartiere, in piazza Montebello. Sarà condotta dal giornalista Battista Gardoncini.

Laura Cappon è giornalista, inviata di Mezz’ora in più, Rai 3 e scrive per “Domani”. Ha collaborato con testate italiane, come “il Fatto Quotidiano” e Radio Popolare, e internazionali, come la Radiotelevisione Svizzera Italiana, Al-Jazeera e The New Arab. Ha affiancato Gad Lerner nei reportage di Rai 3. È esperta di vicende egiziane e ha vissuto al Cairo per alcuni anni. Autrice di articoli e reportage televisivi, è stata, fin dai primi giorni dell’arresto di Zaki, attenta cronista della drammatica storia. Nel 2013 ha vinto il premio l’Isola che c’è per la copertura del colpo di stato egiziano, e nel 2017 il premio Inviata di Pace del Mediterraneo per una serie di articoli su Giulio Regeni.

Gianluca Costantini è il disegnatore dell’immagine diventata emblematica di Patrick Zaki. Autore di fumetti e attivista per i diritti umani, considerato fra i massimi esponenti italiani del graphic journalism. Da anni combatte le sue battaglie attraverso il disegno. Nel 2019, ha ricevuto il premio “Arte e diritti umani” di Amnesty International. Tra i suoi libri “Julian Assange”, “Pertini fra le nuvole”, “Fedele alla linea” e “Libia”.

Nel corso degli anni il premio "Bella Ciao" conferito dall’associazione culturale che ha “lo scopo di ricordare i partigiani saluzzesi ed i valori a cui essi si ispirarono durante la lotta di Liberazione” e il cui riconoscimento è conferito "a persone che, nella loro attività professionale, politica e culturale, si siano distinte nella difesa dei valori e dei principi sanciti dalla Costituzione nata dalla Guerra di Liberazione”, è stato assegnato, fra gli altri, a Giorgio Diritti, Aldo Cazzullo, Francesco Guccini, Yo Yo Mundi, Giuliano Montaldo, Assemblea Teatro, Giovanni De Luna, Claudio e Paola Regeni in memoria di Giulio, Ezio Mauro, a Maurizio Landini e da ultimo, nel 2021, a Maurizio Verona, Sindaco di Stazzema.

Nel 2020 il premio, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato assegnato.