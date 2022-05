Calcio: Bra, Pietro Cannistraro lascia il settore giovanile giallorosso

In arrivo un nuovo responsabile del settore giovanile in casa Bra. La società giallorossa ha infatti salutato Pietro Cannistraro che aveva ricoperto l'incarico fino ad oggi. Nelle prossime settimane sarà reso noto il nome del successore.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A C BRA

"L'A.C. Bra rende noto che da domenica 1 maggio, Pietro Cannistraro non ricoprirà più l'incarico di responsabile del Settore Giovanile giallorosso. La società coglie l'occasione per ringraziare Pietro, per il suo lavoro svolto (in questi anni) sia come allenatore che come responsabile e gli augura le migliori fortune umane e calcistiche. Nelle prossime settimane, sarà comunicato il nome del successore."