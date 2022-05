Calcio Serie D: implacabile Menabò, Fossano batte Borgosesia 1-0

Importante vittoria, per il Fossano, nella terzultima di campionato. Al "Pochissimo" il Borgosesia di Lunardon si arrende alla rete siglata in avvio di ripresa dal solito Simone Menabò.

Poche emozioni nel primo tempo. Il Fossano fa la partita ma non riesce a sfondare. Si muovono bene Menabò e Di Salvatore, protagonisti di un paio di interessanti azioni in contropiede, neutralizzate dalla difesa ospite.

Padroni di casa in vantaggio ad inizio ripresa. Di Salvatore e Menabo' sono ispirati e confezionano, al 50', la rete dell'1-0. Il bomber è implacabile e capitalizza l' assist proveniente da destra siglando il suo dodicesimo gol in campionato. I blues amministrano e cercano il raddoppio affidandosi a lanci lunghi mentre il Borgosesia attacca con l'obiettivo del gol del pari. Al 73' Viassi richiama uno stanco Di Salvatore, al suo posto Rosano. La partita rimane viva fino alla fine ma il risultato non cambia. Il Fossano può esultare per i tre punti incassati e continua a sperare nella salvezza.