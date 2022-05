Triplo podio per il Club Scherma Associati nelle prove regionali under 14 e assoluti

Nello scorso fine settimana e lunedì 25 aprile, presso Cavour (Pinerolo), si sono svolte la 3° Prova regionale GPG under 14 di fioretto e spada e la Coppa Italia categorie assoluti. Il Club Scherma Associati partecipa alle gare del weekend con 15 atleti tra assoluti e under 14 provenienti dalle due sezioni di Alba e Asti.

Sabato è il turno del fioretto ed arrivano subito due podi con la conquista del titolo di vice campionessa regionale da parte di Ilaria Abbracchio e la medaglia di bronzo di Filippo Chiesa nella categoria Giovanissimi.

Lunedì 25 sono gli spadisti a scendere in pedana. Dalla categoria giovanissimi arriva un bronzo da parte dell’albese Vittorio Girotti (2010). 6° nella classifica provvisoria dopo i gironi vince tre scontri diretti di fila perdendo solo la semifinale contro il vincitore della competizione e guadagnando così un prestigiosissimo 3° posto regionale di spada. sempre nella stessa categoria, degna di nota la prestazione di Giacomo Oberto (2010). Alla sua seconda gara riesce ad ottenere una meritata vittoria nella prima diretta guadagnando un posto nei 32 e chiudendo la sua gara 30°.

Sempre Domenica nella gara di Coppa Italia di spada maschile il CSA porta 7 atleti su 78 partecipanti.

Il miglior risultato è di Giuliano Pasqua che sfiora la qualificazione per la fase nazionale per un punto, chiudendo 30° su 78, subito dopo Alessandro Mandarini 36°, che dopo il girone migliore tra tutti con 4 vittorie su 5 assalti, durante le dirette non accede al tabellone dei 32 per una sola stoccata tirata all’ultimo secondo. Non passano invece i gironi gli albesi Luca Sorgi e Gabriele Maggi che comunque affrontano la competizione con grinta e consapevolezza e chiudono 66° e 72°.