Volley, semifinale A2M. Botto trascina Cuneo alla vittoria su Santa Croce: 3-1 dei piemontesi in gara-1 in terra toscana

La maestria del capitano Iacopo Botto e la freschezza concreta del giovane Alessio Tallone. Passa da questi due momenti l'importante vittoria della BAM Acqua S. Bernardo Cuneo per 1-3 (24-26/26-24/11-25/21-25) in gara-1 della semifinale promozione sul campo di Santa Croce contro la Kemas Lamipel.

Ed ora la squadra di Roberto Serniotti avrà la possibilità di giocare il primo dei due match-ball a disposizione domenica prossima di fronte al pubblico di casa.

Un grande spettacolo quello che hanno messo in scena al PalaParenti le squadre nei primi due set, ma alla distanza è venuta fuori la maggior compattezza dei cuneesi che hanno lasciato le briciole agli avversari.

Una prova corale, come si richiede ad una squadra che vuol provare fino all'ultima palla a coltivare il sogno Superlega. Certo, saltano agli occhi i "soliti" 29 punti a referto da parte del croato Leo Andric (24 in attacco e 5 aces), ma stavolta la vittoria non è passata esclusivamente per le sue mani.

Come sottolineato in apertura, a tenere saldi i nervi dei compagni ci ha pensato il capitano, autore di una prova quasi perfetta: 15 punti in attacco su 28 palle, un muro ed un ace fotografano solo numericamente quanto Botto sia stato determinante nel successo ottenuto.

Po la mossa di Serniotti, che dalla metà del secondo set ha richiamato in panchina un Preti in giornata non troppo positiva gettando nella mischia il giovane Alessio Tallone. Che si è dimostrato l'arma in più: per lui il 67% in attacco e tante palle importanti messe a terra.

Il tutto è passato per le sapiente mani di Matteo Pedron, che ha orchestrato davvero in modo perfetto la sua banda: per il regista di Cuneo anche la soddisfazione di 3 punti in attacco oltre 3 muri ed un servizio vincente.

Merita la menzione anche il centrale Lorenzo Codarin, che con il suo servizio ficcante (3 aces) ha spesso creato scompiglio alla seconda linea toscana.

I SESTETTI. Per i padroni di casa l'allenatore Douglas scende in campo con il palleggiatore Acquarone in diagonale con opposto il brasiliano Wallyson, al centro Arasomwan e Festi, la coppia di schiacciatori ricevitori formata da Colli e Fedrizzi con libero Pace. Da parte sua coach Serniotti risponde con il suo sestetto titolare: Pedron-Andric palleggiatore-opposto, al centro Sighinolfi e Codarin, schiacciatori di banda Preti e capitan Botto, libero Bisotto.

LA PARTITA. Partenza sprint di Cuneo che va sullo 0-2 grazie al muro di Preti su Walla, ma Santa Croce pareggia immediatamente restituendo il muro su Botto. Torna avanti di un break (5-7) la squadra di Serniotti, stavolta sul pallonetto vincente di Botto, poi arriva il +3 (6-9) col muro di Sighinolfi a fermare Walla e c'è il time out per Douglas. Andric fatica ad entrare in partita e sbaglia l'attacco che riporta sotto (10-11) i toscani, poi però Colli e compagni commettono un errore d'incomprensione che riporta Cuneo avanti 12-15. Arriva il mani e fuori di Preti sul muro Kemas e sul 13-17 c'è il secondo time out del coach tosano. Arriva da Arasomwuan il break di Santa Croce (15-17), poi Fedrizzi trova il tocco del muro di Codarin che non trattiene e siamo 17-18. Il pareggio a 18 è opera della seconda linea vincente di Walla: c'è il time out di Serniotti. Dopo due servizi sbagliati di fila, arriva l'ace di Andric che riporta i biancoblu avanti di un break (18-20), ma Santa Croce rimette sul binario della parità il set (22-22) con l'attacco vincente dalla seconda linea di Walla. La freddezza di capitan Botto porta Cuneo al set-ball sul 22-24, ma Walla porta il set ai vantaggi e sul 24-24 arriva l'ultimo time out di Serniotti. Il set si chiude 24-26 grazie al mani-out perfetto del croato Andric sul muro avversario. Gran primo set del capitano Botto, che fa 5 punti su 8 attacchi (62%)

SECONDO SET. Prima parte di set ancora estremamente equilibrata, con scambi di alto livello: il primo break arriva infatti solo sul 12-10 per Santa Croce grazie all'attacco di Arasomwan dopo una battuta potente di Colli. La Kemas allunga 15-12 con il mani e fuori di Fedrizzi che costringe Serniotti a chiamare time out, ma alla ripresa i toscani vanno ancora a punto con un muro di Colli su Andric (17-13). Arriva la battuta al fulmicotone di Fedrizzi, che Bisotto non trattiene: 18-13, seconda interruzione del gioco da parte del coach cuneese. Entra Tallone a rilevare Preti, mentre il primo break del set per Cuneo è sul 18-21 grazie al diagonale vincente di Botto: c'è subito il time out di Douglas. Dalla seconda linea Andric riporta più vicino i suoi (19-21), poi mette giù anche la palla del -1 (23-22). Terza palla vincente del croato e siamo 24-24 con set di nuovo ai vantaggi, ma stavolta a chiudere è Santa Croce grazie a Colli.

TERZO SET. Resta in campo Tallone nelle file di Cuneo che va sul 2-4 con il muro di Pedron su Colli, ma la Kemas pareggia subito 4-4 con Fedrizzi. Nuovo break di marca piemontese, ancora con il capitano in pallonetto (4-6), poi Cuneo aumenta ancora il proprio vantaggio approfittando dell'invasione di Arasomwam che costringe coach Douglas ad interrompere il gioco sul punteggio di 4-7. Si riprende a giocare, Andric affonda il colpo del doppiaggio (4-8), Santa croce pasticcia in ricostruzione e sul 5-10 c'è l'ultimo time out del coach toscano. Uno dei rari errori di Botto (palla sull'asticella) regala un break agli avversari (7-10), ma Tallone rimette in corsa i compagni (7-12), che allungano ancora 7-13 su diagonale di Andric. Un Tallone positivissimo segna il punto del 9-16 e Colli mette fuori quello del 9-17. Cuneo difende tutto, Pedron fa suo un grande attacco e siamo sul 9-19 quando Acquarone si fa fischiare il fallo in palleggio che dà il 9-20 ai piemontesi. Altro ace del croato ed il punteggio è impietoso: 9-21 per Cuneo. Un errore di Walla (11-23), e due aces di Codarin chiudono il set sul punteggio di 11-25.

QUARTO SET. Santa Croce ancora in affanno nelle prime battute, ma nonostante ciò la squadra toscana resta agganciata agli avversari fino al break conquistato da Tallone sul 5-7. Festi vince un contrasto a rete con Codarin, poi Acquarone ferma a muro tallone e la Kemas ribalta la situazione portandosi a condurre 9-8. Ma per Cuneo va al servizio Andric e segna altri due aces: 9-11, primo time out di Douglas. Un altro ace di Codarin e l'attacco vincente dalla seconda linea di Andric fissano il punteggio sull'11-15 quando l'allenatore dei toscani chiama il suo ultimo time out. Arriva un'altra battuta punto dei piemontesi, stavolta di Botto, per il 13-18, poi le squadre proseguono con un sistematico cambio palla fino al match point (19-24) grazie a Botto. Colli non si vuole arrendere e mette giù un millimetrico ace (21-24): Serniotti ferma il gioco ed al rientro il capitano della Kemas mette in rete la sua seconda battuta e regala la vittoria a Cuneo.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO 1-3 (24-26/26/24/11-25/21-25)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Codarin 9, Filippi 1, Tallone 4, Pedron 7, Botto 17, Bisotto (L), Preti 5, lilli, Andric 29, Sighinolfi 5. N.e. Cardona, Rainero - Allenatore: Serniotti - CUNEO: ric. 66% (27% prf), att. 59%, muri 9, aces 11, batt.sb. 18, errrori 22