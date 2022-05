STORIE DI MONTAGNA/9 - Debora… quando il passato bussa e diventa il presente!

Prosegue sulle pagine di Targato Cn il nostro appuntamento settimanale coi racconti di vita dalle valli cuneesi raccolti dalla scrittrice Cinzia Dutto.



Questa storia inizia da lontano ed è una storia di famiglia, di origini, di passato che bussa la porta al presente e lo fa ritornare indietro dove tutto era cominciato. Ma mi spiego meglio.

Il centro di questa storia è Rittana, un piccolo paesino della Valle Stura, con poche anime residenti ma che si vuole fare spazio ed emergere. La famiglia di Debora, l’esplosiva donna che gestisce “Andata e Ritorno”, un alimentari dove è possibile gustare panini e avere un servizio bar, è originaria di questo comune alpino. Per quindici anni lavora a Sant’Anna di Valdieri e gestisce un locale, molto simile a quello odierno, ma si stanca, sente che è il momento di lasciar stare, occuparsi della famiglia e smettere questo tipo di lavoro. Si ferma per qualche anno, continuando a lavorare presso terzi ma qualcosa cambia.

La vecchia casa di famiglia, appartenuta alla nonna di Debora, e un tempo osteria del paese viene messa in vendita, e la mamma insiste perché sia lei a comprarla. Si tratta di una casa molto grossa, da ristrutturare, quindi grandi spese e molti lavori da fare. Un’idea che a Debora non sembra buona: non ha più voglia di mettersi in gioco.

Nonostante il no di Debora, la mamma la acquista e gliela regala! Un dono inaspettato che provoca malumori in famiglia e che Debora, in quel momento, vede come un peso, un problema. Lei vive a Borgo San Dalmazzo da sempre, la casa è in un piccolo paesino della Valle Stura, sperduto e all’apparenza poco vivo, inoltre c’erano molte spese da affrontare e tutto sembra una difficoltà più che una opportunità. Ma se qualcosa deve cambiare tutto rema a favore del cambiamento e così, il sindaco del paese, Giacomo Doglio, fa visita a Debora e tra loro inizia una collaborazione e nasce un’amicizia.

In paese mancava un locale. L’alimentari del paese, gestito fino a 12 anni prima dalla zia di Debora, era chiuso da tempo e la piccola borgata alpina, insieme al suo primo cittadino, aveva fame di rivivere, di dare un servizio ai suoi residenti, di offrire al turista la possibilità di un caffè, un panino e di conoscere quel bel borgo di montagna.

Dove ora sorge “Andata e Ritorno”, quarant’anni fa, c’era la nonna di Debora che gestiva un’osteria. Ecco che il passato ha bussato al presente e Debora ha sentito nascere in lei la voglia di fare crescere questo progetto. Quando una spinta di parte dal cuore non ti ferma più, ti fa dimenticare le perplessità dell’inizio e ti dà la forza e la voglia di arrivare alla fine! Non tutti posseggono questa spinta interiore, ma le persone di cuore, come Debora, ci mettono l’anima e arrivano fino in fondo.

Ma ora parliamo di Andata e Ritorno, un nome particolare che per Debora significa: se passi di qua e ti trovi bene ritorni, mentre per il sindaco è stato il segno di un lasciare le origini, per poi fare ritorno. Entrambi con un significato, entrambi giusti e d’effetto.

Il locale è piccolo, accogliente, denso di particolari unici che ti fanno sentire in altri tempi, avvolto e coccolato da un’atmosfera rustica e coinvolgente. Mentre Debora si racconta, entrano parecchi clienti: sono di casa, scambiano due parole, non c’è la sterilità emotiva dei grandi locali cittadini, qui ci si conosce tutti, ci si racconta un pezzo di vita, si scambiano saluti, sorrisi e notizie del paese. Tutti entrano accolti dal sorriso di Debora, dalla sua gioia trascinante e dalla sua felicità coinvolgente. Stare dietro un bancone non è per tutti, vuol dire saper accogliere, cogliere le sfumature riflesse del cliente, essere empatici, sapersi districare con tutti i tipi di clientela. Gestire un negozio è un mestiere, una vocazione che si ha dentro e Debora, in questo campo, ci sa davvero fare. La voglia di ritornare nasce spontaneamente!

Che prodotti si trovano da “Andata e ritorno”?

Un po’ di tutto ma anche alcuni prodotti di nicchia che fanno parte del consorzio “Montagnam”, un marchio nato in Valle Stura che raggruppa alcuni produttori locali e che offre prodotti di qualità, artigianali e che hanno al loro interno tutta la passione e l’autenticità di chi li produce.

Sono prodotti di vario tipo:

Il miele dell’Agricoltura Biologica di Alberto Fossati

I formaggi di Marta dell’azienda agricola Bars Chebrier

I formaggi di Andrea dell’ azienda Fiori dei Monti

Le verdure e i preparati di Giulia dell’azienda Germinale

I prodotti derivati dal garrone rosso di Remo, Stefano e Marinella dell’Arbol

La frutta e la verdura fresca di Ilda della Fragolina

Scegliendo i prodotti Montagnam, si sceglie di continuare a far vivere la collaborazione tra delle realtà diverse ma che hanno saputo unirsi, si sceglie un prodotto di cui si può conoscere il produttore, la sua storia e come lavora. Debora ha scelto di vendere questi prodotti perché fin da subito ha condiviso questo progetto e sarà lieta di farteli conoscere, magari sorseggiando un buon caffè nel suo locale.

La montagna è ricca di produttori e molti lavorano rispettando la tradizione ma creando con innovazione. Montagnam ci fa conoscere delle realtà autentiche. Tutti i prodotti li trovi in vendita su http://www.montagnam.com.

“ANDATA E RITORNO”, una tappa da fare, ottimi prodotti da gustare, gentilezza e cortesia da non dimenticare!

Mi sono seduta in questo angolo, il calore delle stufa mi ha coccolato per qualche ora, e tra un cliente e l’altro ho provato a chiudere gli occhi e andare indietro nel tempo, chissà che voci c’erano nella locanda della nonna? Mentre sorseggiavo un ottimo the, ho aspettato che Debora finisse il suo racconto.

E’ stato bello sentirle dire che qui ha trovato il suo spazio, che la sera si addormenta serena, magari con poco incasso, ma libera dai pensieri. Ama questo mondo che si è creata a sua misura e ama ciò che fa ogni giorno, che in questi tempi non è da poco. Nei suoi pensieri un ricordo alla nonna, che in quella locanda, ha fatto la storia del paese e che oggi sarebbe orgogliosa di sua nipote, e un sentito ringraziamento a sua mamma, che ha voluto valorizzare un bene di famiglia e ha creduto nella figlia, sostenendo ogni suo passo.

Rittana è una piccola perla della Valle Stura, un paesino che negli ultimi anni si sta rinnovando, una tappa che si può fare raggiungendo Paraloup e le sue escursioni. Il locale di Debora dà un valore aggiunto a questa frazione, la rende viva, e mi auguro che sempre più persone lo conoscano e lo sostengano perché patrimonio alpino.

“Andata e rotorno” è su Facebook

http://www.facebook.it/AndataeRitorno.OrsoDebora

e su Instagram

http://www.instagram.com/andataeritorno

Un’altra storia di vita, di valorizzazione del territorio, di ritorno alla montagna e la conoscenza di una persona solare ed accogliente, Debora, che dietro al suo sorriso nasconde un grande cuore. Alla prossima settimana con un'altra appassionante storia di montagna.

