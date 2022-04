Faber ce l'ha fatta. A Saluzzo il dj set più lungo della storia

Dopo aver abbattuto le 168 ore dell'australiano dj smokin Joe all'una di notte di sabato 30 aprile, 24 ore dopo Fabrizio Morero, in arte Faber Moreira, supera le 200 ore consecutive di disk joking.



Superato così il record di 8 giorni e 8 ore stabilito dal dj irlandese Dj Norberto Loco nel 2014.



Grande la partecipazione in questi giorni alla Caserma Mario Musso che si é ravvivata di persone di ogni età giunte sotto la consolle a sostenere la folle impresa del 56enne originario di Saluzzo, ora residente a Bra.

Faber, originario del saluzzese ora residente a Bra, sta utilizzando solamente vinili che spaziano in 30 anni di storia della musica house con brani provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione ha preparato 5 mila vinili, 1 tonnellata e 400 chili di musica.

Per regolamento durante il dj set la musica non si doveva mai interrompere (ammessi 10 secondi massimi di silenzio) e aveva montate due console dove si alternerà di sei ore in sei ore.

Ora la musica continua per staccare ulteriormente il record di 200 ore.