Maggio, mese di Maria e del Rosario: tutti gli appuntamenti di preghiera a Bra

Maggio è il mese che la liturgia cristiana e la devozione popolare dedicano alla Beata Vergine Maria, Regina della Pace. Per la città di Bra, che ha eletto la Madonna dei Fiori patrona e protettrice questo mese ha un significato ancora più bello.

Parrocchia Assunzione Maria Vergine (frazione Bandito): Rosario tutti i mercoledì (4-11-18-25 maggio) alle ore 20.45 nel chiostro dell’oratorio (in parrocchia in caso di maltempo); Rosario nei giorni 1-8-15-22-29 maggio, alle ore 20.45, presso la grotta di Lourdes (località Villa Moffa); 28 maggio, alle ore 21, pellegrinaggio a piedi dalla parrocchia alla chiesa dei Terlapini (in parrocchia in caso di maltempo).