A Carrù la "Festa dell'Europa" con gli alunni dell'istituto comprensivo

In occasione della Giornata dell'Europa, che per tradizione cade il 9 di maggio, l'Istituto Comprensivo di Carrù, domenica 8 maggio organizzerà la “Festa dell'Europa”, intesa come un momento di avvicinamento per grandi e piccoli, alla grande comunità europea di cui facciamo parte. La Festa si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore18.00 presso l’Ala Borsarelli in piazza Mercato del Bestiame a Carrù.

L’istituto Comprensivo, insieme ad altre sette scuole della provincia di Cuneo, riunite in un Consorzio, partecipa a Erasmus Plus, programma dell'Unione Europea nei settori dell'Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2021-2027. In questo lungo periodo ciascuna delle scuole coinvolte nel Consorzio ha un ruolo specifico nelle attività in programma e tutte insieme saranno presenti e attive durante la “Festa dell’Europa”. La scuola capofila del Consorzio è l’Istituto Comprensivo “Borgo San Giuseppe” di Cuneo, le altre scuole partecipanti sono: l’Istituto Comprensivo “Mondovì 2” di Mondovì; l’Istituto Comprensivo “Alfonso Maria Riberi” di Caraglio; l’Istituto Comprensivo di Cervasca; l’Istituto Comprensivo “Duccio Galimberti” di Bernezzo; l’Istituto Comprensivo “Oltrestura” di Cuneo; l’Istituto Comprensivo “Lalla Romano” di Demonte; l’Istituto Comprensivo “Oderda-Perotti” di Carrù.

Durante la Festa al mattino dalle 10.30 alle 12.30 è in programma un incontro dal titolo “L’Europa è casa mia” durante il quale, dopo i saluti delle autorità locali e degli organizzatori, sono previsti gli interventi di esperti e operatori di diversi enti impegnati nella promozione delle istituzioni e della cultura europea, che illustreranno le opportunità che l’Unione Europea offre ai suoi cittadini, in particolare alle nuove generazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00 e fino alle ore 18.00, l'Ala Borsarelli si animerà grazie alle numerose attività realizzate dagli studenti dell'Istituto Comprensivo di Carrù e delle altre scuole.

I bambini dell'Infanzia, della Primaria e i ragazzi della Secondaria di I grado, saranno impegnati in balli, canti, mini concerti, quadri viventi e giochi, che coinvolgeranno i visitatori presenti in giornata.

Inoltre, per l’intera durata della Festa, si potranno visionare elaborati digitali e cartacei, realizzati dagli studenti e dai loro insegnanti e collocati in diverse postazioni all'interno dell'Ala Borsarelli.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Carrù, del contributo della Fondazione CRC di Cuneo e del Programma Erasmus Plus. Per l’organizzazione e lo svolgimento della Festa si ringrazia per la preziosa collaborazione l’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest, l’Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa, l’Associazione Pro Loco di Carrù, il Gruppo dei Volontari del Soccorso di Clavesana e l'Associazione Amici di Carrù.

Per tutta la durata dell'evento sarà garantito il servizio bar a cura dell’Associazione Pro Loco di Carrù.