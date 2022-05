Addio a Giuseppe Marasso, storico avvocato albese in prima linea nella battaglia per il tribunale

Allievo di Paolo Frau, per oltre mezzo secolo esercitò l’avvocatura dal suo studio di via Manzoni ad Alba, diventando uno dei penalisti più noti della capitale delle Langhe, oltre che consigliere comunale eletto con la Democrazia Cristiana e assessore comunale tra il 1975 e il 1978 (col sindaco Gian Giacomo Toppino), prima di dimettersi dalla carica per iniziare l’attività di giudice conciliatore che presso il tribunale cittadino lo impegnò per quarant’anni.



Il mondo dell’avvocatura albese piange ora la scomparsa di Giuseppe Marasso, spentosi ieri, domenica 1° maggio, all’ospedale di Verduno. Aveva 83 anni.



Il 2 giugno dello scorso anno, con la consegna dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana attribuitagli dal Presidente Mattarella, una delle ultime apparizioni pubbliche di una vita dedicata con passione alla professione forense e passata anche per la battaglia per la salvaguardia di quel tribunale nel quale, lungo decenni, patrocinò migliaia di assistiti. Un impegno cui si affiancava quello speso nell’associazionismo – come membro di lungo corso del Rotary albese –, e pure nel volontariato, lui fervente devoto, a favore della parrocchia del Duomo di Alba e del Centro Betaina, realtà che opera a favore di persone indigenti italiane e straniere.



A ricordarne addolorato la figura è ora Giancarlo Bongioanni, ultimo presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati albesi. "Eravamo quasi coetanei e siamo stati grandi amici per oltre settant’anni. Insieme abbiamo avuto la medaglia per i 50 anni di professione, condiviso l’impegno nel Consiglio dell’Ordine e in ultimo la battaglia per evitare la dismissione del nostro tribunale, del quale fu a lungo un ottimo giudice conciliatore. Davvero era un bravissimo collega e dal suo studio passarono numerosi praticanti tra i quali l’avvocato Teodoro Bubbio e il professor Oreste Cagnasso, oggi ordinario di diritto civile presso l’Università di Torino. Amava il penale e il buonsenso, un tipo di professione che oggi non è più quella di una volta, come anche l’ambiente nel quale viene amministrata".



"Lo appassionava il settore penale – gli fa eco l’avvocato Roberto Ponzio, –, è stato un mio leale avversario e co-difensore in tanti processi. Ricordo le sue maniere gioviali, i suoi toni garbati e il suo apprezzabile equilibrio nell’impostazione della strategia difensiva".



Giuseppe Marasso lascia la moglie Pinuccia e il figlio Lorenzo, pianista di fama che da tempo vive a Los Angeles, negli Usa. Le esequie sono in programma per domani, martedì 3 maggio, alle ore 15 nella cattedrale albese, dove questa sera (ore 20,30) è previsto il rosario.

[Foto: l'avvocato Marasso, primo in piedi a destra, nell'insolita formazione di giudici e avvocati che a metà degli Anni Settanta fu impegnata in un torneo tra tribunali. Al suo fianco il pretore Nello Mosca, scomparso nei mesi scorsi, mentre nella foto si riconoscono anche gli avvocati Borgna, Rosso e Ponzio].