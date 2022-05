A Cuneo centinaia di musulmani per Eid Al-Fitr, festa che segna la rottura del digiuno del Ramadan

Un bellissimo sole ha accolto stamattina centinaia e centinaia di persone di fede islamica, provenienti da Cuneo e dai comuni dell'hinterland.

Un'invasione pacifica, persone di ogni età, molti in abiti tradizionali e colorati, questa mattina 2 maggio, attorno alle 8.30, si sono radunati all'interno del campo sportivo di Cuneo per la preghiera che segna la fine del Ramadan, con la festa della Rottura del digiuno, Eid al-Fitr.

Un momento che normalmente veniva celebrato al palazzetto di San Rocco Castagnaretta ma che, per il Covid, già l'anno scorso si era svolto all'aperto, nel campo da calcio. Anche quest'anno si è optato per la festa all'aperto, in modo da garantire il distanziamento e le misure di sicurezza sanitaria.

I 30 giorni sacri per i musulmani, che osservano il digiuno dall'alba a tramonto, sono iniziati il 2 aprile scorso. Il digiuno è uno dei cinque precetti fondamentali dell'Islam. Stamattina la preghiera; stasera si terrà una cena, ovviamente dopo il tramonto.