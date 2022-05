Cuneo si prepara all'arrivo del Giro d'Italia: asfaltature in piazza Galimberti e corso Nizza

A partire da mercoledì prossimo 4 maggio inizieranno i lavori di fresatura e stesa nuova pavimentazione in asfalto sulle testate di piazza Galimberti e Corso Nizza (parte) nel tratto compreso tra piazza Galimberti e Corso Giolitti. Gli stessi proseguiranno presumibilmente sino aI 12 maggio.



Nel corso dei lavori verranno deviate le autovetture private nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, mentre gli autobus di linea non subiranno variazioni di percorso.