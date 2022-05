Dal GAL Mongioie 1 milione di euro di contributi a fondo perduto ad enti pubblici e privati per interventi di valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico

Nei giorni scorsi il Consiglio d’Amministrazione del G.A.L. Mongioie ha approvato la seconda apertura del Bando pubblico op. 7.6.4. con ambito tematico “Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

Il Bando mette a disposizione dei Comuni e degli Enti Pubblici, da una parte, e dei Soggetti Privati, dall’altra, 586.677 € di contributi a fondo perduto dell’80% per i primi e 391.118 € di contributi a fondo perduto del 60% per i secondi, finalizzati ad interventi di recupero degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale.

Il Bando è finalizzato in particolare a contribuire alla salvaguardia di beni architettonici storici ed i beneficiari avranno l’obbligo di garantire la fruibilità pubblica degli stessi in maniera continuativa.

Gli interventi di recupero dei beni devono essere conformi a precise indicazioni. Devono riguardare beni appartenenti al patrimonio architettonico e paesaggistico tradizionale, con caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologia locale con valore documentale di storicità e di entità locale del territorio del G.A.L. Mongioie, essere attuati secondo le indicazioni e le linee guida contenute nel Manuale “Guida al recupero dell’architettura tradizionale e del paesaggio del territorio del G.A.L. Mongioie”.

E’ importante sottolineare che gli interventi devono essere realizzati impiegando solo materiali e tecnologie appartenenti alla tradizione costruttiva locale, usando materiali provenienti dalle filiere locali e nel rispetto delle indicazioni fornite dal Manuale.

Il Bando op. 7.6.4. rientra nella strategia di sviluppo locale da sempre perseguita dal Consiglio d’Amministrazione del G.A.L. Mongioie fondata sui valori del paesaggio e della qualità della vita con una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio naturalistico ed architettonico, alle problematiche ambientali, alle produzioni agricole di qualità con un obiettivo primario centrale rappresentato da “un turismo sostenibile “for all”” attraverso il recupero e la fruibilità dei beni del patrimonio paesaggistico.

Da parte del G.A.L. Mongioie un impegno di valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico che continua. Nell’attuale programmazione con la prima apertura del Bando sono stati assegnati contributi a fondo perduto per un totale di € 485.585,77. Nella passata programmazione L.E.A.D.E.R. il G.A.L. Mongioie, solo per il recupero architettonico, ha erogato contributi a fondo perduto per un totale di 2.574.942,17 euro e per il recupero paesaggistico di 307.321,03 euro, per un totale di € 2.882.263,20

“Siamo particolarmente soddisfatti di riuscire a contribuire, in maniera fattiva e continuativa con significative risorse, alla valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico ed architettonico – afferma Beppe Ballauri.

Da sempre riteniamo un punto di forza del territorio il paesaggio naturalistico e resta primario il nostro impegno per migliorare la componente percettiva visiva identitaria del paesaggio da parte di chi lo ammira, in particolare lungo gli itinerari ciclo – escursionistici del G.A.L. MONGIOIE E-BIKE CLUSTER.

A tal fine, con questo Bando, il G.A.L. Mongioie, per la prima volta, ha voluto prevedere a favore dei Soggetti Privati un contributo al 60% a fondo perduto per interventi di recupero delle parti esterne di strutture tipiche dell’architettura rurale posta oltre i 600 metri di altitudine.

Il Bando rappresenta anche un’opportunità di lavoro per tanti bravi artigiani locali da sempre stimati e ricercati per la realizzazione di interventi di recupero rispettosi di tecniche appartenenti alla tradizione costruttiva locale con l’utilizzo di materie prime provenienti dalle filiere del territorio.”

Il bando è disponibile da martedì 3 maggio 2022 sul sito internet del G.A.L. www.galmongioie.it, nella sezione “Bandi e avvisi”. Gli uffici del G.A.L. sono a disposizione per informazioni e chiarimenti all'indirizzo email info@galmongioie.it.

Le domande di sostegno devono pervenire al G.A.L. Mongioie entro le ore 12.00 di venerdì 14 ottobre 2022.