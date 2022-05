Ferrovia Cuneo-Ventimiglia, in arrivo l'orario estivo: in ritardo il raddoppio delle corse

Manca poco, ormai, allo scattare dell'orario estivo dei treni lungo la ferrovia Cuneo-Ventimiglia. Una scadenza guardata con grande attesa dai pendolari e dai turisti in ugual modo, e che ha scatenato una reazione da parte dell'associazione AGB a favore dell'appello - incentrato sul rafforzamento delle coppie di treni tra Liguria e Piemonte - lanciato dai sindaci di confine.

Anche il sindaco di Limone Massimo Riberi ha recentemente commentato sugli sviluppi relativi alla ferrovia, con l'auspicio di vedere proprio a partire dall'orario estivo il raddoppio delle corse.

"Ci uniamo a questo appello sperando che al più presto si possa ricevere dall’assessore regionale ai trasporti Gabusi una decisione - si legge nella lettera a firma Sergio Scibilia - . Gli amministratori pubblici hanno con chiarezza e unanimità, indicato la necessità di rafforzare le coppie di treni per collegare la Liguria con il Piemonte".

"Speriamo altresì che anche la Regione Liguria sostenga con decisione questa soluzione. Un recente ordine del giorno approvato in consiglio regionale ha dato una indicazione chiara ma con mittente il governo nazionale, in realtà chi gestisce il servizio della linea è la Regione Piemonte".

L'ordine del giorno in questione è stato proposto da Veronica Russo e approvato con 18 voti della maggioranza. Impegna la Giunta a farsi parte attiva nei confronti del MIMS affinché vengano destinate alle regioni le risorse per aumentare il numero delle coppie di treni sulla linea Cuneo-Ventimiglia: almeno fino a quando non saranno terminati i lavoratori della SS20 (cioè il 2023).