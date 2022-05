Vinum dai grandi numeri: 70mila degustazioni dopo il secondo fine settimana della rassegna albese

“Aspettando il weekend di chiusura della manifestazione, quello appena conclusosi è stato un fine settimana di grande affluenza, per Vinum: domenica 1° maggio abbiamo raggiunto il picco della partecipazione, arrivando complessivamente a oltre 70.000 degustazioni dall’inizio dell’evento".



Così il vicepresidente dell’Ente Fiera albese Marco Scuderi offre una misura anche numerica del buon esito della manifestazione che ha visto Alba nuovamente protagonista, complice il bel tempo del fine settimana appena mandato in archivio.



"Sono numeri decisamente importanti – continua –, in linea con quelli dell’edizione 2019, prima che il Covid imponesse uno stop. Garantire la sicurezza dei partecipanti ci ha portato a rivedere l’organizzazione: anche se la percezione è quella di un minor numero di persone agli stand, è solo perché il pubblico è diffuso in maniera omogenea nelle diverse piazze, senza assembramenti: i dati di presenza sono sovrapponibili a quelli di due anni fa".



Un altro dato significativo riguarda la tipologia di pubblico che ha scelto Vinum, giovane e interessato: "I giovani che si stanno avvicinando al mondo del vino lo fanno in modo consapevole – spiega a proposito Scuderi -. Vinum ci ha restituito le emozioni che eravamo abituati a vivere, segnando la vera ripartenza per il territorio e naturalmente per i visitatori, arrivati prevalentemente dall'Italia, ma anche dall'estero: la prima prenotazione online di quest’anno è arrivata dagli Stati Uniti. Un ritorno alla normalità, insomma, alla gioia e alla leggerezza, all’insegna della sicurezza”.