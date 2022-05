Visita del Governatore Distrettuale Pier Franco Marrandino a Lions Club Bra Host e Leo Club (Foto)

Serata di grande emozione per Lions Club Bra Host e Leo Club, che giovedì 28 aprile hanno ricevuto in visita ufficiale il Governatore del Distretto 108 Ia3, Pier Franco Marrandino, accompagnato dallo staff e dalla moglie Lions e Officier Brunella Zonetti.

Due momenti separati e distinti. Prima l’importante incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo dei Club interessati, con la presentazione da parte del Presidente Armando Verrua della progressione delle attività svolte dal Club Bra Host nel periodo di reggenza e dei programmi futuri, in un dialogo intercalato con l’esposizione dei vari service sempre rivolti a sostenere le categorie meno fortunate e in difficoltà.

In un clima di aperta fiducia e collaborazione, Verrua ha descritto il Club come attivo, collaborativo, motivato e partecipato, attento al presidio dei nuovi ingressi dei soci e concentrato sulle voci verbali del “donare”, ma soprattutto del “fare”.

Aiuto concreto ai bisognosi, sostegno alle scuole, supporti materiali in campo sanitario, collaborazione con altre associazioni impegnate sul territorio, raccolta di fondi per profughi di guerra e, ancora, contributi per la Fondazione LCIF che in tutto il mondo interviene per grandi campagne nei paesi più poveri, ma apporta il suo contributo anche in caso di calamità naturali nei paesi più evoluti. Stilare un elenco completo di quanto il Club Bra Host ha fatto è molto difficile, ancora di più mettendo insieme gli interventi promossi dal Leo Club.