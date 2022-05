Primavera con (pochi) rovesci sulle Alpi: sarà una settimana "tra alti e bassi" di pressione

La pressione sul Mediterraneo oscillerà fra alti e bassi in questa settimana, mantenendo condizioni primaverili legate però a instabilità locale, senza vere e proprie perturbazioni. Rovesci soprattutto pomeridiani saranno presenti in particolare sulle zone alpine, ma in qualche caso potranno estendersi anche alle pianure limitrofe.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi lunedì 5 a domenica 8 maggio

Nelle zone di pianura e sulle coste il tempo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, tranne passaggi nuvolosi irregolari che potranno avvenire di quando in quando. Sulle zone alpine soprattutto al pomeriggio e alla sera saranno possibili rovesci isolati o sparsi anche temporaleschi, non particolarmente intensi. Qualche fenomeno si potrà avere anche in pianura tra domani e giovedì.



Temperature stazionarie, in linea con il periodo e piuttosto gradevoli, con massime che oscilleranno tra 20 e 25 °C in pianura e tra i 16 e i 22 °C su coste liguri. Minime tra 10 e 13 °C. Venti sostanzialmente assenti o deboli con direzione variabile e a regime di brezza.



Meteo Green - http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali - http://www.datameteo.com/meteo/629-Stagionali_maggio_2022.html