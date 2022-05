L'agenzia SEO a Malta che sta aiutando le piccole imprese a crescere

Che tu abbia un sito web “bello” poco importa a Google e agli altri motori di ricerca. Per farlo carburare, è necessario un altro fattore imprescindibile: la SEO. Approfondiremo nelle prossime righe cosa si intende per SEO e perché può aiutare il tuo business a decollare, per il momento, ti basta sapere che è una strategia che ogni attività online deve adottare per competere con le altre aziende.

Se non vuoi utilizzare la pubblicità online, decisamente costosa, la SEO è un ottimo modo “low cost” per posizionarti correttamente sui motori di ricerca e iniziare ad intercettare traffico di qualità verso il tuo sito web. Vediamo nelle prossime righe come questo approccio può aiutarti a scalare le classifiche della SERP.

Cosa è la SEO

Per SEO (Search Engine Optimization) si intendono tutte quelle iniziative finalizzate a migliorare la posizione del tuo sito web sui motori di ricerca come Google. Devi sapere che i primi tre risultati di qualsiasi ricerca intercettano circa l’83% dei click degli utenti. Pertanto, è quanto mai importante essere lì per le parole chiave di interesse per il tuo business.

Fare SEO, quindi, significa capire quali sono le keyword inerente al settore in cui operi e cercare di ottimizzare il tuo sito web in maniera tale che risulti essere il primo quando gli utenti le cercano su Google.

Ti avvisiamo che si tratta di un processo che ha bisogno di un certo periodo di tempo. Infatti, possiamo affermare con la nostra esperienza in Keen che per raggiungere dei risultati soddisfacenti è necessario attendere dai 3 ai 6 mesi. Pertanto, uno dei segreti per fare SEO in maniera efficace è quello di essere pazienti e soprattutto costanti. I risultati arriveranno e anche le soddisfazioni.

Come può la SEO aiutare il tuo business?

Avrai sicuramente capito che la SEO può aiutare il tuo business a scalare i risultati dei motori di ricerca e ad intercettare quanto più traffico possibile e incanalarlo sul tuo sito web. Ma quali sono gli strumenti che un’agenzia come Keen offre e che possono contribuire a raggiungere questi risultati nel minor tempo possibile?

1. Analisi del tuo business e del settore

Il primo step da completare se si vuole implementare una corretta strategia SEO oriented è quello di identificare le necessità del tuo business anche in corrispondenza del settore in cui si opera. Quindi, possiamo dire che il primo passo è identificare i principali competitor e capire anche quali sono le parole chiave che loro stessi usano per potersi posizionare.

2. Analisi del tuo sito web

Prima di iniziare a posizionare correttamente il tuo sito web per le parole chiave in target, è fondamentale capire quali potrebbero essere i problemi e i punti di forza che il portale ha già in essere. Detto questo, un SEO audit è fondamentale per comprendere il punto di partenza del tuo sito web e pianificare una strategia SEO di grande qualità che possa raggiungere gli obiettivi prefissati dall’azienda.

3. Ricerca delle parole chiave

Come Keen, il passo successivo che implementiamo per una strategia SEO è la ricerca delle parole chiave più profittevoli per il business di riferimento. Ciò non significa solamente trovare le keyword con maggiore volume di traffico ma anche tutte quelle parole chiave che hanno bassa competizione ma che siano interessanti per l’azienda. Questo è il processo più importante perché determina il risultato che tutta la strategia SEO potrà avere.

4. Ottimizzazione On Page

Nel caso un’azienda abbia già dei contenuti realizzati, oppure che si debbano scrivere da zero, è quanto mai importante attraversare una fase di ottimizzazione on page. Questo processo interessa una serie di interventi che possono tradursi nel formattare correttamente il testo andando a specificare quali sono gli H1, gli H2, le nuove parole chiave che devono essere inserite, l’ottimizzazione delle immagini, etc.

Un altro punto importante di questa fase prevede anche la connessione tra di loro delle pagine esistenti in maniera tale da distribuire autorevolezza tra i contenuti già presenti.

5. Content marketing

Un altro approccio davvero importante per fare SEO e posizionare un sito web è quello relativo al content marketing. Con questa strategia si intende la realizzazione di contenuti informativi per intercettare parole chiave e intenti di ricerca degli utenti.

Pertanto, sarà necessaria la realizzazione di blog post, guide, tutorial, guide all’acquisto e tanto altro per fornire quante più informazioni di valore agli utenti e posizionarsi nel settore di riferimento come autorevole. In questa maniera, gli utenti si fideranno della tua azienda e ciò contribuirà ad aumentare le vendite complessive.

Conclusioni

La SEO è un elemento di fondamentale importanza per qualunque azienda voglia avere successo online. Inizia da piccole ma importanti ottimizzazioni per poi realizzare un piano editoriale di contenuti che ti posizioneranno su Google correttamente.