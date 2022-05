Elezioni amministrative, Cuneo: il Movimento Autonomi e Partite IVA non presenterà alcuna lista

Con immenso dispiacere, il Movimento Autonomi e Partite IVA comunica che il prossimo 12 giugno non ci sarà una lista con il suo simbolo in lizza alle prossime amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Cuneo.



Due anni di lavoro per provare a rappresentare il mondo degli Autonomi e delle partite IVA Abbiamo lavorato intensamente per un anno ed analizzato l’impatto che avremmo potuto dare alla Città di Cuneo portando il nostro movimento in comune.



Purtroppo, a causa del sopraggiungere di impegni inderogabili da parte del candidato Sindaco, Silvio Bessone, imprenditore artigiano, viene a mancare la figura di riferimento che in questo ultimo anno ha rappresentato pubblicamente il nostro Movimento territoriale nella difesa dei diritti delle imprese e che ha catalizzato ogni nostro sforzo per provare a insediare, anche solo come opposizione un sentimento pro Imprese nella compagine del nuovo Consiglio Comunale di Cuneo.



"Sono veramente dispiaciuto di dover desistere da questo nostro desiderio di correre nelle prossime amministrative per il consiglio comunale. Da anni svolgo, oltre l’attività di cioccolatiere e ristoratore anche il ruolo di docente e consulente internazionale per progetti di sviluppo nel mondo del cacao. I miei interlocutori: Fondazioni e ONG internazionali, svolgono attività per conto delle Nazioni Unite e della Comunità Europea e della Cooperazione Internazionale del Ministero degli esteri. Il mio contributo tecnico scientifico contribuisce a migliorare la qualità della vita degli ultimi nel settore agricolo del cacao aiutandoli a porre in essere tutte quelle azioni di valore personale e soprattutto ambientale, come il progetto che da un anno sto seguendo in Guatemala su mandato della UE. Ero consapevole che avrei dovuto terminare il progetto in corso in Guatemala entro agosto 2022 ma per cause burocratiche la mia missione strategica deve iniziare il 9 di maggio e protrarsi per non meno di 25 giorni, proprio quelli che sono maggiormente caldi per la campagna elettorale. Ho cercato in ogni modo di spostare quella missione ma il solo modo era abbandonare il progetto. Con gravi conseguenze anche economiche per l’ONG e soprattutto per i contadini, beneficiari del progetto umanitario.



Se il 12 giugno i cittadini di Cuneo fossero chiamati per davvero a scegliere un candidato Sindaco, allora avrei anche potuto decidere diversamente e rinunciare all’attività che maggiormente dà lustro alla mia professione, ma trattandosi di mera ratifica di scelte fatte altrove da altre persone ho deciso, sebbene a malincuore, di rinunciare.



In questi 12 mesi di lavoro io e il mio staff abbiamo analizzato attentamente aspetti della società locale, con gli occhi del verificatore. Abbiamo incontrato Comitati di quartiere, Associazioni, autorità Religiose, Politiche, Economiche e Istituzionali oltre che imprenditoriali. Abbiamo incontrato imprenditori illuminati, in sofferenza e anche potenti, abbiamo incontrato anche gli ultimi, gli ospiti immigrati, quelli che dormono la notte sotto i portici, gli anarchici davanti alla stazione ferroviaria, ci siamo davvero confrontati su come avrebbe potuto essere il nostro impatto in Comune. Volevamo essere UTILI alla società produttiva e sociale e dare forza all’amministrazione per realizzare progetti stagnanti ma fondamentali per la città e per le imprese.



Ci rendiamo conto che due anni di lavoro non sono sufficienti per creare una base efficace e in grado di emergere elettoralmente in un contesto tanto complesso ed enigmatico come quello della città di Cuneo. Tuttavia non abbiamo lavorato invano, abbiamo costituito un gruppo in forte crescita numerica e di entusiasmo, portatore di istanze utili e direi anche fondamentali per evitare che il declino costante avvertito in questi ultimi due lustri che ha colpito pesantemente il commercio cittadino possa trasformarsi in un FALLIMENTO generale del sistema città.



Da vice Presidente di Confesercenti Cuneo, apriremo a breve uno sportello ADUSBEF per supportare le imprese e gli imprenditori in crisi o in lite con le Banche, probabilmente le uniche isole felici del territorio.



Cuneo merita che la prossima Sindaca-o tenga fortemente in considerazione il tessuto produttivo, e si concentri con la nuova giunta verso quei settori che contribuiscono ogni giorno con il loro impegno alle voci positive di bilancio e con un pochino meno affetto a quelle che da anni appaiono nel bilancio con il segno meno. Consapevole (lo si evince dal cospicuo numero di liste di appoggio) che quelle rendono, ovvio come importante bacino di voti, ma proprio per questo motivo, temo che il 12 giugno, molti imprenditori, ritengano inutile andare a votare e saranno molti di più dell’ultima tornata elettorale.



In chiusura voglio rasserenare tutti gli imprenditori che avrebbero voluto votarci, ma che non hanno voluto esporsi, adducendo un timore costante in chissà quale nefasta ritorsione, che esistere è un diritto inalienabile, fare impresa è una missione, e che Autonomi e Partite IVA non sparisce, ma con una sede permanente in Cuneo e provincia rappresenta e rappresenterà sempre un riferimento e un aiuto per tutti quegli imprenditori che ritengono di avere qualcosa da dire e proposte utili da esporre.



Autonomi e Partite IVA non è un movimento di protesta! Ma di Proposta! Non partecipare a questa tornata elettorale per noi non è una sconfitta (se qualcuno vorrà dire figura

da ciculatè non ci offenderà affatto oltre a non essere per nulla originale) ma la presa di coscienza della difficoltà che si incontra nel costruire un movimento che parte dal basso, che non ha posti da distribuire, che non ha promesse da fare, che non ha connessioni con centri di potere e di distribuzione di privilegi. Purtroppo l’animo umano ha sempre privilegiato sé stesso anziché la collettività.



Molti si lamentano che tante cose non funzionano come dovrebbero, noi saremo disponibili ad aiutare la nuova amministrazione Comunale di Cuneo, se lo vorrà, nella creazione di uno Sportello per gli Autonomi e le Partite IVA, in grado di supportare quelle imprese e quegli imprenditori che, avessero necessità personali o utili alla crescita economica della città di Cuneo e di tutta la provincia".