Racconigi: annunciati altri 4 candidati della lista civica "Patrizia Gorgo Sindaco"

La lista civica Patrizia Gorgo Sindaco – per Racconigi scopre altri 4 candidati. Si tratta di Andrea Maero (40 anni, geometra), Federico Soldati (30 anni, ferroviere), Ines Ghigo (53 anni, imprenditrice agricola) e Andrea Bellino (23 anni, praticante commercialista).



Maero è consigliere uscente e compagno di gruppo e di battaglie della candidata sindaco Patrizia Gorgo, subentrato dopo con le dimissioni di Bartolo Allasia per dare la possibilità di un cambio politico e generazionale; Soldati è il segretario del circolo locale del Partito Democratico, figlio della consigliera Rinuccia Bergia, attualmente consigliere all’opposizione, conosciuta e apprezzata in città per il suo impegno nel Banco Alimentare; Ghigo, già in consiglio comunale a Racconigi dal 2012 al 2017, è attualmente la presidente del Consorzio del Real Cappone di Racconigi; infine Andrea Bellino, presente e attivo in molte realtà associazionistiche della città, alla sua seconda campagna elettorale.



4 volti nuovi vanno ad aggiungersi ai già annunciati Enrico Inverso, Mirco Pallena, Flavia Pignata e Davide Sannazzaro.



Nel frattempo l’avvocato Gorgo ha formalizzato ufficialmente firmato la sua candidatura a sindaco per la città di Racconigi. Oltre alla sede del comitato di via Garibaldi, La lista civica Patrizia Gorgo Sindaco – per Racconigi il prossimo fine settimana allestirà un banchetto per la raccolta delle firme per la presentazione alle prossime elezioni.



Per chi volesse sottoscrivere la lista può farlo, munito di carta di identità, in via San Giovanni lato Chiesa San Giovanni Decollato sabato 7 maggio dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e domenica 8 maggio dalle ore 8,00 alle ore 13,00.