Savigliano: il candidato sindaco Saglione presenta le sue quattro liste

Venerdì 6 maggio, alle ore 18, a Savigliano, presso la sede del Circolo PD di in via Macra 29, il candidato sindaco Gianfranco Saglione presenterà le quattro liste che lo sostengono e il programma.



Durante l'incontro, il candidato sindaco e i referenti delle 4 liste che appoggiano la sua campagna elettorale in avvicinamento alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno si interfacceranno esclusivamente con i giornalisti.



Dapprima verranno presentate le 3 liste civiche e poi quella partitica che formano la coalizione a supporto di Gianfranco Saglione, soffermandosi brevemente sulla loro composizione e sui profili dei rispettivi candidati.



In seguito il candidato alla carica di primo cittadino offrirà una panoramica della struttura e dei contenuti del programma elettorale appena pubblicato sul suo sito ufficiale www.saglionesindaco.it, elaborato dopo mesi di riflessioni, appuntamenti, raffronti con i rappresentanti della coalizione e, soprattutto, incontri di ascolto della cittadinanza, come il grande evento pubblico "Progettiamo il futuro!" tenutosi lo scorso 23 aprile e dei cui spunti, come si vedrà, è stato ampiamente tenuto conto.