Estate all’oratorio don Bosco di Saluzzo: da oggi le iscrizione

All'Oratorio don Bosco di Saluzzo ( in via Donaudi) "fervono i preparativi per le tante attività che verranno proposte durante tutto il periodo delle vacanze estive, annuncia il direttore don Marco Ruà - di certo le due scorse estati la vita dell'Oratorio non si è fermata, ma quella che abbiamo davanti a noi si prospetta come un'estate eccezionale".

Primo appuntamento messo in cantiere è l'Estate Ragazzi che, tornando alla formula della giornata intera, mattina e pomeriggio, si svilupperà in quattro settimane a partire da lunedì 13 giugno fino a venerdì 8 Luglio.

L'intenso programma prevede laboratori, tornei, giochi, gite e piscina che terranno impegnati e allegri bambini e ragazzi da prima elementare a terza media; sul sito dell'oratorio (www.odbsaluzzo.com è già presente il programma dettagliato dell'Estate Ragazzi.

Con oggi lunedì 2 maggio si apriranno le iscrizioni presso l'oratorio fino a sabato 7 maggio, dalle 17 alle 19 tutti i giorni e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 il sabato, per praticità si consiglia di fare la preiscrizione presente sempre sul sito dell'Oratorio.

Oltre alle quattro settimane di Estate Ragazzi, sono proposti i campi estivi secondo le varie fasce d'età. Per i ragazzi delle medie dal 27 giugno al 2 luglio a Sant'Anna di Bellino, per i giovanissimi di 1° e 2° superiore dal 11 al 15 luglio a Sant'Anna di Bellino, per i bambini di 4° e 5° elementare ad Alassio dal 15 al 19 luglio.

Nel mese di agosto ci sarà ancora la proposta del pellegrinaggio a Lourdes con i ragazzi di 3° media, 1° e 2° superiore dal 1 al 5 agosto con l’ Oftal, oltre che il campo animatori dal 22 al 27 agosto a Cesana Torinese.

Per tutte queste attività le iscrizioni sono aperte negli stessi giorni e orari delle iscrizioni per l'Estate Ragazzi.

Tante attività per i bambini, i ragazzi e i giovani di Saluzzo "con l'unico obbiettivo di trasformare l'estate in un tempo eccezionale".