Lutto per Anna Maero in Giordana: era la storica callista di Saluzzo, conosciuta da tutti

E’ deceduta all’ospedale di Saluzzo all’età di 86 anni Anna Maero in Giordana, famosa callista dello studio prima in via Martiri della Liberazione che aveva aperto con il marito Giovanni, alla fine degli anni ’40 e, poi in via Piave con il figlio Mauro.

Studio storico che con l’ingresso del nipote Giovanni, laureato in Podologia, è ora alla terza generazione.

Il ricordo di lei in città è sintetizzato nelle parole dei nipoti “stimata e apprezzata per il suo lavoro che amava tantissimo. Donna libera di pensiero e azione che ha trasmesso questi valori ai propri figli e nipoti. Forte e autonoma fino a quando le è stato possibile”.

“Mitica mamma e nonna” conosciuta in tutta Saluzzo per la sua professionalità e proprio per l’amore per la famiglia, come testimoniavano anche nel suo studio le numerose foto esposte di figli e nipoti.

Lascia i figli Roberto, direttore generale della Fondazione CrCuneo e Mauro con le rispettive famiglie Paola e Nicoletta, i nipoti Nicolò, Matteo, Giovanni, Jacopo, Ludovica e Virginia, la sorella Piera, il fratello Giuseppe.

Il rosario questa sera (lunedì 2 maggio) alle 18 in Duomo, il funerale domani martedì 3 maggio alle 15,30 sempre nella cattedrale.