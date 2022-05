Nuovi Mondi- Terra incognita" la Fondazione CrSaluzzo inaugura il programma del progetto “Il Novecento nel Saluzzese”

Il concerto “Nuovi Mondi – Terra incognita”, in programma venerdì 6 maggio, alle 21, al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità) esplora partiture famose, in versioni inedite, fondendo stili musicali diversi attraverso le trascrizioni della musica eterna che va da Brahms a Piazzolla.

Protagonista sarà il trio di artisti di fama internazionale formato dalla pianista veneziana Gloria Campaner, il violoncellista argentino Jorge Andrés Bosso e Fabrizio Meloni il primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con “Toret artists management” di Torino.

La Fondazione CrSaluzzo con questo evento inaugura ufficialmente il programma di eventi, in cui si articola il progetto istituzionale “Il Novecento nel Saluzzese”.

Prima del concerto, alle 18, è in programma un incontro con i musicisti e il pubblico, rivolto in particolare ai giovani che potranno dialogare con Jorge Bosso e Gloria Campaner sul tema “Piazzolla e l’ Odissea di reinventare il suono”.

Un dialogo fatto di parole e note per rendere il linguaggio musicale più comprensibile e fruibile ai partecipanti. Ingresso libero.

Prenotazioni sul sito: monasterodellastella.it/prenotazioni, o al numero 0175- 291445 (Segreteria della Fondazione CrSaluzzo). Link per la prenotazione all’incontro con i musicisti che si svolge venerdì 6 maggio alle 18: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/trio-meloni-bosso-campaner/134

Link per il concerto “Nuovi Mondi – Terra incognita” che si svolge venerdì 6 maggio alle 21: https://www.monasterodellastella.it/evento/trio-meloni-bosso-campaner

Jorge Bosso in veste di violoncellista svolge un’intensa attività di musica da camera, in Italia e all’estero. In qualità di compositore, ha intrapreso una strada in cui il suo modo di scrivere comporta una fusione e un’interazione fra gli schemi compositivi classici e un concetto della musica più vicino a una contaminazione di stili ed esperienze musicali.

La pianista Gloria Campaner, appassionata camerista, svolge attività concertistica nei principali festival nazionali internazionali. Da sempre attenta alla musica contemporanea e alla sperimentazione, è dedicataria di numerosi lavori eseguiti in prima assoluta e ha collaborato con jazzisti internazionali fra cui Bollani, Leszek e Mozdzer.

Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, ha tenuto tournée negli Stati Uniti, Sud America, Israele, Giappone e Sud Est Asiatico, oltre ad avere all’attivo numerose incisioni discografiche.