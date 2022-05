Il procuratore di Lecco Ezio Basso alla scuola Anna Frank di Mondovì per parlare di legalità

Particolare interesse ha suscitato il sentito ricordo dei giudici Falcone e Borsellino dei quali in questi giorni ricorre il trentennale del barbaro omicidio. Alla fine dell'incontro, il magistrato si è concesso all'affettuosità degli alunni, ai quali ha dispensato consigli per il loro futuro e per il proseguimento degli studi.