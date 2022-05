Torna la Scuola materna estiva nella Scuola dell’infanzia di Borgo Ferrone a Mondovì

Anche nel 2022 il Comune di Mondovì attiverà la Scuola materna estiva, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle famiglie con entrambi i genitori lavoratori e assicurando un servizio educativo-assistenziale durante il periodo delle vacanze estive (mesi di luglio e agosto).



Il servizio, gestito dalla Cooperativa sociale “Alemar” Onlus, quest'anno è denominato "Calling Eldorado" e ha come tema conduttore l'importanza della cura dell'ambiente e del mondo in cui viviamo. In questa cornice verrà proposto ai bambini un ricco calendario di iniziative per un’estate ricca di divertimento.



La scuola materna estiva prenderà avvio lunedì 4 luglio e si concluderà venerdì 26 agosto 2022, con orario compreso fra le ore 8 e le ore 16, dal lunedì al venerdì. Le attività si svolgeranno nei locali della scuola dell’Infanzia di Borgo Ferrone, in corso Europa, 24 a Mondovì, con una capienza massima di n. 2 sezioni nel mese di luglio e di n. 1 sezione nel mese di agosto.



Potranno accedere alla scuola materna estiva i bambini che abbiano frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia, in età compresa tra i 3 ed i 6 anni, con genitori impegnati in attività lavorative nei mesi di luglio e agosto. Avranno diritto di precedenza i residenti nel Comune di Mondovì, che godranno di una tariffa agevolata.



Il costo unitario del pasto, somministrato dal gestore del servizio di refezione scolastica Camst Società cooperativa a r.l., ammonta ad € 5,26.



Giovedì 5 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala comunale delle conferenze "Capitano Luigi Scimè" di corso Statuto 13/D, si terrà un incontro con le famiglie, nel corso del quale il personale della Cooperativa sociale “Alemar” Onlus esporrà i contenuti dell'offerta educativa proposta per l'estate 2022. L'ingresso è libero (fino al raggiungimento della capienza massima della sala) e sarà possibile, per i genitori presenti, inoltrare domande di approfondimento ed eventualmente iscrivere i propri figli.



Le iscrizioni alla scuola materna estiva resteranno comunque aperte fino alla data del 17 giugno 2022, fino al raggiungimento del limite massimo di capienza.