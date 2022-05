Studi di pilates della Granda insieme per “Pilates Day for Ukraine”

In occasione della giornata mondiale del Pilates, sabato 7 maggio dalle 9,30 alle 13,30, presso lo Spazio Varco di via Pascal a Cuneo, un nutrito gruppo di Studi Pilates della provincia, insieme ad uno studio Pilates ucraino ospite, organizza “Pilates Day For Ukraine”, una mattinata interamente dedicata a conoscere questo metodo di allenamento e il cui incasso sarà totalmente devoluto all'associazione senza scopo di lucro ankylosis.net a favore della causa ucraina.

Gli Studi, con le loro diverse scuole di appartenenza apporteranno l'esperienza delle loro lezioni, permettendo ai partecipanti di avvicinarsi al mondo del Pilates e scoprirne tutti i benefici.

L'iniziativa è supportata da Balanced Body, una tra le scuole di Pilates più illustri nel mondo.

Info e prenotazioni presso gli studi partecipanti.





Studi partecipanti: Studio pilates Boulegan (Cuneo), Studio pilates Agatagnau (Fossano), Pilatestudio (Savigliano), Pilates Alba Studio Opes (Alba-Bra), Al Centro Studio Pilates (Mondovì), Studio Pilates Mar&Go (Cuneo), Studio Bublik (Ukraine), Studio Pilates Artemia (Mondovì), Equilibrio Studio Pilates (Cuneo), Annalisa Abbona Studio Pilates (Bene Vagienna), Pilates Lab (Cuneo).

“Siamo contenti che l'evento - spiegano gli organizzatori -, nato nel 2019, voluto in coincidenza con la giornata mondiale del Pilates e unico in Italia nella sua formulazione, torni finalmente per la sua seconda edizione dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia di Covid-19. È un'iniziativa importante perché è la sola che unisce tanti studi di Pilates di un'unica provincia e costituisce un'occasione di confronto e di collaborazione tra noi istruttori, creando un network volto a promuovere questa disciplina. Quest'anno l'incontro ha un valore aggiunto perché ci permette di dare il nostro sostegno alla causa dell'Ucraina. Siamo inoltre molto felici di poter ospitare Irinka Bublik, un'insegnante di Pilates proveniente da questo Paese così dilaniato dalla guerra”.

“Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto ad ankylosis.net, l'associazione senza scopo di lucro di cui faccio parte – spiega Irinka Bublik, dello studio Pilates Bublik Fit di Kiev – e che si occupa di aiutare a sostenere le costose cure dei malati di spondilite anchilosante (per i quali seguo i programmi motori), provenienti dall'intero territorio dell'Ucraina. Per questa malattia reumatica infatti non esiste il sostegno del servizio sanitario nazionale.

In Ucraina ogni anno l'associazione organizza diversi eventi per raccogliere fondi. Anche quest'anno avevamo tanti progetti ma la guerra ha cancellato tutto.

Nella mattinata del 7 maggio terrò una lezione dedicata al Pilates classico ed una dedicata solo agli esercizi per il benessere dei piedi”.





Il programma della giornata





Sala 1

9.00: registrazione

9.30/10.00: Pilates Garuda

10.15/10.45: Presentazione Spinefitter

11.00/11.30: L'alfabeto del corpo

11.45/12.15: presentazione Spinefitter

12.30/13.00: Pilates per danzatori 9/99 anni





Sala 2

9.00: registrazione

9.30/10.00: Warm up fundamental, repertorio basi Pilates

10.15/10.45: Pilates Matwork (avanzato)

11.00/11.30: Footwork from Ukraine

11.45/12.15: Esercizi per allenare il pavimento pelvico ad ogni età

12.30/13.00: Pilates Matwork Ukraine Style