Vendita straordinaria nei mercatini di Emmaus Cuneo a sostegno della pace e dei profughi di ogniguerra

Sabato 7 maggio Emmaus Cuneo organizzerà una vendita straordinaria e devolverà l’intero incasso dei propri mercatini solidali di Boves, Cuneo e Mondovì al sostegno, attraverso propri canali e altre realtà che lavorano sul campo, ad iniziative di solidarietà verso i civili vittime di ogni guerra, persone e gruppi che si oppongono alla guerra nei paesi in conflitto e ad altre iniziative concrete di pace.

In particolare nel Mercatino solidale di Boves, solo per quel giorno, applicherà in molti settori sconti dal 10 al 50%, tranne su alcuni pezzi debitamente segnalati.

Durante la vendita straordinaria e tramite i propri canali social saranno disponibili l’appello di Emmaus contro la guerra e materiali informativi per contribuire concretamente alle azioni che Emmaus intende sostenere con il ricavato della vendita.

Indirizzi e orari della vendita straordinaria:

Boves: 9,00 / 12,00 – 14,30 / 18,30

Cuneo – Via Dronero, 6/a: 15,30 / 19,00

Mondovì – Piazza San Pietro, 1: 9,30 / 12,30 – 15,00 / 19,00

Maggiori informazioni: www.emmauscuneo.it – F EMMAUS CUNEO – I EMMAUS CUNEO

Contatti: emmaus@cuneo.net – 0171.387834