Giro d’Italia Under23, provincia di Cuneo pronta ad accogliere la corsa

La 45^ edizione del Giro d’Italia Under 23, in programma dall’11 al 18 giugno 2022, si presenta al pubblico con seguenti numeri: 7 tappe (tra cui impegnativi arrivi in salita, una cronometro molto lunga e tecnica, tappe lunghe e mosse per attacchi ambiziosi), 5 Regioni interessate, 14 Comuni coinvolti, sede di partenza/arrivo.

Dal 16 al 18 giugno, nelle ultime tre tappe decisive, il Giro U23 sarà in Piemonte, in particolare in Provincia di Cuneo con le tappe: Busca-Peveragno, Boves-Colle Fauniera e Cuneo-(con sconfinamento in provincia di Torino) Pinerolo.

Con i suoi quarantacinque anni di storia e il riconoscimento dell’Unione Ciclistica Internazionale, è la competizione simbolo di un ciclismo giovanile in costante ascesa, trampolino di lancio per i ciclisti professionisti. È il Giro d’Italia Under 23, che la Granda si appresta ad ospitare da protagonista: l’edizione 2022, porterà le ultime tre tappe, proprio nel cuore del territorio cuneese con sconfinamento nel torinese. L’ufficialità è arrivata il 13 aprile u.s. con la presentazione ufficiale ad Imola.

L’Associazione Turistica Mondolè si occuperà dell’organizzazione delle tappe cuneesi. Tre i grandi appuntamenti in programma: Giovedì 16 giugno: 5^ Tappa Busca – Peveragno; Venerdì 17 giugno: 6^ Tappa Boves – Colle Fauniera (Castelmagno); Sabato 18 giugno: 7^ Tappa Cuneo – Pinerolo (ultima tappa del Giro con premiazione finale).

Lungo il percorso, tra pianura e montagna, la straordinaria bellezza di un territorio ricco di storia e incorniciato dal profilo delle Alpi.

I migliori ciclisti Under 23 in Italia e al mondo si confronteranno nella competizione: 176 atleti di 35 team da 14 Paesi. Una partecipazione di grande spessore tecnico per una gara a tappe che, nelle cinque edizioni che si sono svolte dopo la ripartenza del 2017, ha sempre visto salire sul podio atleti indirizzati verso un ruolo di primo piano nel ciclismo professionistico.

“Siamo orgogliosi - dichiara il Presidente dell’Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno - di occuparci dell’organizzazione delle tre tappe finali del Giro d’Italia Under23. Abbiamo raccolto con orgoglio il testimone lasciatoci del compianto Commendator Lorenzo Tealdi, che fino all’ultimo si è prodigato con entusiasmo per portare il Giro dei Giovani nelle nostre zone. Ringrazio anche il patron Marco Selleri per la fiducia accordata alla nostra Associazione, che, grazie alla costante collaborazione con le Amministrazioni Comunali dei Comuni coinvolti, si sta facendo carico dell’organizzazione degli eventi cuneesi e torinesi. Un ringraziamento particolare anche al pinerolese Elvio Chiatellino, appassionato di ciclismo, che ha voluto accollarsi l’onere di ospitare il gran finale a Pinerolo. Il passaggio del Giro Under23 e la permanenza della sua Carovana rappresentano un’opportunità importante per il nostro territorio e le sue attività, a maggior ragione in un periodo non semplice come quello che stiamo attraversando. Coglierla significa contribuire a far conoscere le bellezze di questa straordinaria Provincia e, d’altro canto, è doveroso partecipare alla promozione del ciclismo giovanile, nella consapevolezza che in una competizione di questo tipo si forgiano i grandi campioni del futuro.