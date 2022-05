Volley maschile A2, semifinali playoff - Cuneo ok in Gara 1, Serniotti: "Sappiamo di avere solo vinto il primo turno"

Buona, anzi ottima la prima per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nella serie delle semifinali playoff.

In Gara 1 la squadra di Serniotti ha espugnato il campo di Santa Croce vincendo per 3-1 e preparando nel migliore dei modi la seconda sfida, in programma domenica 8 maggio a Cuneo.

L'analisi post match di coach Roberto Serniotti: "Quando riesci a far giocare male una squadra molti dei meriti li hai tu, sappiamo che sono bravi e quindi anche se hanno 3-4 punti di distacco possono recuperare. Sappiamo che abbiamo vinto solo il primo turno, ora abbiamo una settimana per preparare gara 2 che sarà sicuramente più difficile, ma avremo il favore del campo e del nostro pubblico".