4 giochi belli e gratuiti per il tuo iPhone

Giocare con il tuo iPhone non è mai stato così facile. L'App Store di Apple è pieno di migliaia di applicazioni diverse che possono intrattenerti per ore.

Da endless runner come Temple Run, a sparatutto zombie come Dead Trigger 2, i giocatori troveranno una vasta gamma di giochi e generi tra cui scegliere.

Con così tante applicazioni là fuori, può essere difficile trovare i migliori giochi per il tuo dispositivo mobile. Questo articolo ti presenterà 5 giochi che vale la pena provare:

A Dark Room

Il gioco è un'avventura basata sul testo. Si inizia in una stanza buia. Non hai idea di come ci sei arrivato, ma l'unica via d'uscita sembra essere attraverso la porta.

È possibile toccare la stanza per imparare cosa c'è dentro e capire come navigare nei dintorni. A volte, sarai in grado di utilizzare gli oggetti che trovi per aprire nuove aree.

Il divertimento di A Dark Room è che è completamente aperto, e non c'è un vero obiettivo al di fuori di quello che decidete da soli.

Man mano che progredisci, il mondo intorno a te cambierà in base alle azioni che intraprenderai, quindi anche se all'inizio può sembrare che il gioco riguardi solo la sopravvivenza, in seguito potresti ritrovarti a costruire un'intera civiltà con altri giocatori.

Mentre il gioco in sé è gratuito, offre acquisti in-app che permettono ai giocatori di acquistare oggetti extra se sentono che non stanno progredendo abbastanza velocemente.

È un modo interessante di fare un gioco che chiunque può godere senza dover spendere soldi, ma se si gioca abbastanza spesso (o semplicemente ci si diverte a leggere i suoi dialoghi), potrebbe valere la pena acquistare alcuni oggetti extra.

Juicy Crush

Con Juicy Crush , non ci sono fiches in gioco - devi solo scegliere un numero e sperare che la ruota si fermi su quello.

Ma ecco la svolta: invece dei vecchi numeri regolari, puoi scegliere tra tre frutti.

Ogni giro costa venti monete, ma una volta che hai piazzato le tue scommesse, sarai portato ad un mini-gioco in stile arcade dove cercherai di prendere il maggior numero di pezzi di frutta possibile in trenta secondi.

Ogni frutto vale un diverso numero di punti, quindi se sei bravo a prendere la frutta, le tue possibilità di vincere aumenteranno notevolmente!

Juicy Crush la trovi sui migliori siti casinò come https://www.bet-italia.eu/.

Spaceteam

Spaceteam è un gioco cooperativo e veloce che può essere giocato con un massimo di otto giocatori contemporaneamente tramite Wi-Fi.

Ogni giocatore ha il proprio pannello di controllo con diversi pulsanti e interruttori, e devono lavorare insieme per pilotare la nave attraverso lo spazio seguendo le istruzioni del computer - ma ecco la fregatura: ogni giocatore vede solo una parte delle istruzioni, quindi bisogna comunicare tra loro in preda al panico per seguirle correttamente.

Monument Valley

Monument Valley è un puzzle game 3D sull'architettura e la prospettiva, un'avventura ispirata a M. C. Escher attraverso una geometria impossibile e dimensioni frammentate.

È uno dei giochi più belli con cui hai mai giocato sul tuo iPhone, con una storia meravigliosa e personaggi avvincenti raccontati attraverso una narrazione semplice e una grafica mozzafiato.

Il giocatore controlla la principessa Ida, vagando per le strutture impossibili della Monument Valley, navigando in labirinti di illusioni, ottiche e architetture tortuose, per raggiungere varie piattaforme evitando la morte cadendo nell'abisso sottostante.

Ogni livello è unico e mozzafiato, come se stessi guardando un'opera d'arte che si svolge davanti ai tuoi occhi.