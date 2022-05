Curiosità culinarie: tra origini e ricette dei piatti tipici biellesi

L’Italia è un paese che può contare su una tradizione culinaria senza termini di paragone, per merito di tutte le popolazioni che hanno vissuto nello Stivale nel corso dei secoli passati. Ogni regione dunque ha le sue tradizioni e il suo particolare rapporto con il cibo, e questo vale anche per ogni città della Penisola. Biella ovviamente non fa eccezione, accorpando alcune tradizioni della cucina piemontese, ma aggiungendo anche alcune particolarità uniche nel loro genere. Questo anche per merito delle antichissime origini di Biella, che risalgono nientemeno che al Medioevo.

Informazioni sulle specialità culinarie del territorio piemontese e di Biella

Il Piemonte vanta la presenza di tantissimi piatti tipici e ricette speciali. In questa lista è opportuno citare ad esempio gli agnolotti conditi con le erbette aromatiche, insieme alla variante del plin, con ripieno di vitello e di maiale. Altre specialità degne di nota, poi, sono i famosi amaretti piemontesi, i baci di dama e la bagna cauda, ovvero la zuppa con aglio, olio e acciughe. A seguire, per quel che riguarda Biella, ecco la polenta concia, a base di farina e di formaggi della zona, da preparare rigorosamente usando un paiolo, e, ancora, i canestrelli, dolci tipici di questa città.

Per reperire gli ingredienti necessari alla preparazione di piatti come quelli appena citati, oggi è possibile approfittare anche delle opzioni fornite dal web. Si fa riferimento, ad esempio, ad alcuni supermercati che offrono il servizio di spesa online anche su Biella, città in cui vengono prodotte una grande quantità di materie prime di assoluta eccellenza. Infine, come non citare altre tre specialità biellesi da leccarsi i baffi, ovvero le frittelle di patate, la torta di pane, e i cardi al parmigiano e burro.

Polenta e canestrelli: curiosità e regole di preparazione

La polenta concia viene considerata come la versione “golosa” della polenta normale, ma la sua preparazione deve seguire delle regole precise. Ad esempio, è importante scegliere la giusta tipologia di farina (meglio la bramata al mais) e lo stesso discorso vale per il formaggio; in questo caso, meglio prediligere la fontina valdostana. E i canestrelli biellesi? La ricetta non è complessa, per chi sa come si cucinano i dolci, però è bene sottolineare l’importanza della loro secolare tradizione. Innanzitutto è scorretto definirli dei semplici biscotti, perché sono molto di più. Inoltre, alla loro base si trova una preparazione unica nel suo genere, soprattutto per quel che riguarda il mix di farine utilizzato per la realizzazione delle cialde, in grado di unire sia quelle di grano, sia quelle di mais. In conclusione, Biella di certo sa come non annoiare chi desidera scoprire la cucina locale, e molti dei suoi piatti tipici meritano di essere assaggiati almeno una volta nella vita.