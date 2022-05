Alba in Azione ha incontrato la cittadinanza

Si è tenuto sabato 30 aprile, ad Alba, il banchetto per la campagna di tesseramento di Alba in Azione con cui il coordinamento cittadino ha incontrato la cittadinanza, con la presenza del coordinatore cittadino Massimo Marengo, del responsabile organizzazione cittadino Giacomo Prandi e dei membri del coordinamento Udoy Chowdhury e Leonardo Forotan.



“Ringrazio tutti gli iscritti e i simpatizzanti che sono passati a trovarci - dichiara il responsabile Giacomo Prandi -, è stata una grande occasione di confronto con tutti voi. Insieme stiamo dando vita a un gruppo molto vivace ed eterogeneo capace di coinvolgere seriamente anche i più giovani e che può essere in grado, col giusto impegno e dedizione, di raggiungere grandi traguardi”.



Il coordinatore cittadino Massimo Marengo aggiunge: “Una delle proposte concrete per il comune di Alba e da fare subito è quella di rivedere il programma dei lavori pubblici e dirottare risorse per installare su tutti i tetti di proprietà comunale del fotovoltaico per abbattere i costi energetici che sono aumentati enormemente e dare un esempio concreto della volontà green di transizione energetica a vantaggio anche delle bollette comunali.”