Cheerleading, Mondiali ICU - L'ASD TCN Cheerleader Cuneo celebra il bronzo di Anna Botasso: "Siamo orgogliosi"

Grandissima soddisfazione per tecnici e dirigenti dell'ASD TCN Cheerleader Cuneo per il terzo gradino del podio ottenuto da Anna Botasso insieme alla Squadra Nazionale Senior Coed (team misto) di Cheerleading al Campionato Mondiale ICU (International Cheer Union), tenutosi ad Orlando in Florida gli scorsi 20, 21 e 22 aprile.

Un risultato incredibile perchè è la prima volta nella storia del cheerleading che il Team Italia viene portato così in alto in questo sport. La squadra ha condiviso il podio con Ecuador e Repubblica Ceca.

“É stata un'esperienza incredibile e bellissima, sia per il risultato ottenuto, sia per il contesto di gara che abbiamo trovato, davvero molto caloroso. Tutti gli atleti dei diversi team sono stati molto disponibili e gentili – commenta entusiasta la Botasso -. Ho avuto l'opportunità di parlare e relazionarmi con tante persone di Paesi differenti e questo mi è piaciuto veramente tanto. Siamo partiti da Alba con l'obiettivo di dare il massimo sulla pedana, ma senza particolari aspettative perché fino ad allora la Nazionale Italiana di Cheerleading non era riuscita ad ottenere risultati brillanti in una competizione come i Mondiali. Terminate le semifinali nel primo giorno di gara, però, abbiamo iniziato a crederci: eravamo la terza squadra delle 10 che avrebbero avuto accesso alla finale del giorno dopo. Eravamo infatti riusciti a fare una buona routine, sia dal punto di vista tecnico, commettendo pochi errori, sia dal punto di vista personale, riuscendo a creare all'interno della squadra un clima stupendo, che poi si è rivelato essere la chiave che ci ha portato al risultato. Il giorno della finale sentivamo il peso delle nostre aspettative, ma siamo rimasti concentrati e abbiamo pensato di dare il meglio perché avevamo capito che le potenzialità c'erano e stava solo a noi sfruttarle. Nonostante la tensione siamo riusciti a ricreare il bellissimo clima del giorno prima e ad eseguire ancora meglio la nostra routine. Quando siamo stati chiamati sul podio è stato il coronamento di un sogno, di un lavoro di mesi, ma più che altro abbiamo dimostrato che i rapporti interni al team insieme alla tecnica ci hanno permesso di fare grandi cose. Voglio ringraziare tutti i tecnici che mi hanno permesso di vivere questo momento: Giacomo Magnone e Francesca Topino della società sportiva Alba Cheer oltre che Andrea Barbieri, Paolo Cravanzola e Costanza Panero dell'Asd TCN Cheerleader Cuneo”.

“Siamo davvero orgogliosi che Anna sia stata protagonista insieme alle sue compagne e ai suoi compagni del Team Italia di questo 'momento storico' del cheerleading – commentano dalla TCN –. Aver contribuito a raggiungere il risultato della conquista del podio ad un campionato mondiale, mai ottenuto prima da parte della Squadra Nazionale Italiana, è sicuramente un'emozione che le rimarrà nel cuore e che sprona noi a lavorare bene in modo che altri atleti della nostra associazione sportiva possano essere scelti per rappresentare l'Italia nel mondo”.