A Fossano successo la mostra di Blandino “PRESENZE”

C’era davvero molta gente all’inaugurazione della mostra “PRESENZE - luci di santità nel fossanese” tenutasi a Fossano venerdì 29 aprile, presso la bellissima Sala Ovale della Curia Vescovile, con le grandi tele di Franco Blandino, dedicate a personaggi che sono “i santi della porta accanto”, uomini e donne della nostra terra che la Chiesa onora e addita come esempio di fede e di testimonianza. Tante le presenze illustri, come il vescovo di Cuneo e Fossano, Mons. Piero Delbosco, il Vicario Generale della Diocesi Mons. Chiaramello, l’onorevole Mino Taricco, il Presidente della Cassa di Risparmio S.p.A. Antonio Miglio e in rappresentanza del Presidente della Fondazione Mondino la Segretaria Generale Monica Ferrero, l’assessore alla cultura del Comune di Fossano Ivana Tolardo e diversi esponenti della Curia e della cultura fossanese, come Paolo Di Marco, presidente di Italia Nostra Fossano, e Ada Firino, presidente del circolo letterario “Riveder le stelle”. Da Roata Chiusani e da Centallo sono anche venuti parenti e cultori di personaggi “presenti” nei ritratti, come suor Plautilla Cavallo e Stefano Gerbaudo.

Brillantemente introdotto da Walter Lamberti ha preso la parola il Vescovo Mons. Delbosco, che ha espresso tutto il suo compiacimento per l’iniziativa, con l’auspicio che i quadri vengano valorizzati in modo adeguato alla loro importanza e al loro significato nella collocazione definitiva al santuario di Cussanio. Dopo di lui ha preso la parola il Vicario e Rettore di Cussanio mons. Chiaramello, che ha promosso e suggerito la realizzazione dei sette quadri, poi donati da Blandino “alla intera comunità fossanese”, intesi come preziosa testimonianza e momento divulgativo. Molti complimenti sono poi venuti da parte dell’Assessore alla cultura Tolardo all’autore e ai realizzatori della mostra e del catalogo.

E’ poi stata la volta dei ringraziamenti da parte dell’autore Franco Blandino a tutti coloro che hanno seguito l’iniziativa e a quanti hanno curato la pubblicazione del catalogo, Walter Lamberti in testa, autore delle schede, e a La Fedeltà che lo ha editato, con il sostegno concreto della Cassa di Risparmio di Fossano. Blandino ha poi illustrato i significati dei singoli quadri, sottolineando che l’intento è stato non solo quello di presentare una “nuova” e aggiornata immagine dei personaggi, ma di raccontarne la storia, per immagini e spunti simbolici. Vivo interesse del pubblico, che ha apprezzato il bel catalogo illustrativo, e numerose ed attente le visite nel giorno di sabato e domenica.

La mostra sarà aperta nuovamente

Sabato 7 maggio dalle 17 alle 19 e domenica 8 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Catalogo gratuito a tutti i visitatori